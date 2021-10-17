تفاصيل الحالة الصحية لـ بيل كلينتون بعد 5 أيام في المستشفى: يخرج اليوم

بعد 5 أيام من دخول الرئيس الامريكي الأسبق، بيل كلينتون البالغ من العمر«75 عاما»، إلى المستشفى للاشتباه في إصابته بعدوى في الدم، من المتوقع أن يخرج رئيس «البيت الأبيض» الأسبق، من مركز إيرفين الطبي التابع لجامعة كاليفورنيا بمقاطعة أورانج.

ودخل «كلينتون»، مساء الثلاثاء الماضي، مركز «إيرفين الطبي» بسبب عدوى غير مرتبطة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، حيث كا في جنوبي كاليفورنيا لحضور حفل استقبال خاص وعشاء لمؤسسة كلينتون غير الربحية، فيما قالت صحيفة «لوس أنجليس تايمز» الأمريكية، عن أحد مساعديه قوله إنه بعد لقائه بأصدقائه في مقاطعة أورانج، الثلاثاء الماضي، شعر بالإرهاق.

خضع بيل كلينتون في عام 2004 لعملية جراحية رباعية

وشغل بيل كلينتون منصب الرئيس الأمريكي الـ42 في الفترة من عام 1993 إلى عام 2001، وفي عام 2001 ، تعرض إلى أزمات صحية صحية، وفي عام 2004، خضع لعملية جراحية رباعية بعد أن عانى من آلام طويلة في الصدر وضيق في التنفس.

عاد الرئيس الأمريكي الأسبق، إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية لإصابته بانهيار جزئي في الرئة في عام 2005، وبعد 5 سنوات، تم زرع زوج من الدعامات في الشريان التاجي في عام 2010.

وقال أنخيل أورينيا، المتحدث باسم الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، إنه سيبقى في مركز ايرفين الطبي التابع لجامعة كاليفورنيا لتلقي المضادات الحيوية الوريدية، موضحا أن الرئيس الأسبق يحقق تقدما ممتازا وسيخرج من المستشفى، اليوم الأحد.

وأشار المتحدث باسم كلينتون، إلى أن الرئيس الأمريكي الأسبق، بمعنويات عالية وكان يقضي وقتا مع عائلته والتقى أصدقاء وتابع مباريات كرة القدم الطلابية.

وسائل إعلام أمريكية: كلينتون ليس موضوعا على جهاز تنفس صناعي

وكانت وسائل إعلام أمريكية، قالت في وقت سابق، إن بيل كلينتون ليس موضوعا على جهاز تنفس صناعي، موضحة أن حالة الرئيس الأمريكي الأسبق، لاعلاقة لها بمشكلاته السابقة في القلب.

وكان رئيس قسم الطب في مركز ايرفين الطبي، الدكتور ألبيش أمين، وطبيبة كلينتون الأولية الشخصية الدكتورة ليزا بارداك، قالا في بيان مشترك، إنه تم إدخال الرئيس الأسبق إلى وحدة العناية المركزة للمراقبة الدقيقة وإعطائه المضادات الحيوية والسوائل الوريدية.

وأضاف الطبيبان، أن كلينتون لا يزال في المستشفى للمراقبة المستمرة، فيما قال الأطباء، إنه بعد يومين من العلاج، يتجه عدد خلايا الدم البيضاء لدى الرئيس الأسبق إلى الانخفاض ويستجيب للمضادات الحيوية بشكل جيد، وأعرب الأطباء عن أملهم في عودة بيل كلينتون يعود إلى المنزل قريباً.

من جانبها، زارت وزيرة الخارجية السابقة، مرشحة الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2016، هيلاري كلينتون، زوجها في المستشفى الواقعة جنوب شرقي لوس أنجلوس، أمس السبت.

وقالت قناة «سي تي في نيوز» الكندية، إن كانت هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية السابقة عادت مع ابنتها تشيلسي كلينتون في حوالي الساعة 8 صباحًا بالتوقيت المحلي، في سيارة دفع رباعي برفقة عملاء من الخدمة السرية.

وكان مساعد كلينتون، قال أمس السبت، إن الأخير يتعافى من عدوى بالمسالك البولية، مضيفا أنه يرقد في قسم العناية المركزة بالمستشفى لكنه لا يتلقى رعاية وحدة العناية المركزة، وأوضح أن حالته المعنوية جيدة وأنه يقرأ الكتب ويشاهد التغطية التلفزيونية حول دخوله المستشفى.

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس الأول الجمعة، إنه اتصل هاتفيا للاطمئنان على كلينتون، مضيفا أنه يبدو بحالة جيدة.

وكان أنخيل أورينيا، قال في وقت سابق، إن بيل كلينتون يتحسن وفي حالة معنوية جيدة، وهو ممتن أشد الامتنان للأطباء وطاقم التمريض والموظفين الذين يقدمون له رعاية ممتازة.