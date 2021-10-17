قائمة المنافسين لفورد فوكس في مصر موديلات 2022.. بعد زيادة أسعارها

منذ بداية الشهر الجاري، ارتفعت أسعار عدة طرز مختلفة للسيارات الملاكي، حسب ما أعلن الوكيل المحلي لكل علامة تجارية داخل السوق المصري، ومن ضمن القائمة سيارة «فورد فوكس موديل 2021» والتي وصلت الزيادة السعرية على جميع فئاتها حتى 10 ألاف جنيه؛ وخلال السطور التالية ترصد الوطن قوائم أسعار أبرز المنافسين للسيارة في السوق ضمن فئة السيارات السيدان، موديلات العام الجديد 2022.

قائمة أسعار فورد فوكس موديل 2021

تنتمي السيارة لفئة السيارات السيدان، وتتوافر بـ 5 فئات مختلفة التجهيزات، بأسعار:

-الفئة الأولى بسعر 360 ألف جنيه.

-الفئة الثانية بسعر 380 ألف جنيه.

-الفئة الثالثة بسعر 390 ألف جنيه.

-الفئة الرابعة بسعر 425 ألف جنيه.

-الفئة الخامسة بسعر 470 ألف جنيه.

قائمة أسعار رينو ميجان موديل 2022

تنتمي السيارة لفئة السيارات السيدان، وتتوافر بـ 4 فئات مختلفة التجهيزات، بأسعار:

-الفئة الأولى بسعر 294 ألف جنيه.

-الفئة الثانية بسعر 324 ألف جنيه.

-الفئة الثالثة بسعر 354 ألف جنيه.

-الفئة الرابعة بسعر 384 ألف جنيه.

قائمة أسعار كيا جراند سيراتو موديل 2022

تنتمي السيارة لفئة السيارات السيدان، وتتوافر بـ 5 فئات مختلفة التجهيزات، بأسعار:

-الفئة الأولى بسعر 320 ألف جنيه.

-الفئة الثانية بسعر 330 ألف جنيه.

-الفئة الثالثة بسعر 360 ألف جنيه.

-الفئة الرابعة بسعر 375 ألف جنيه.

-الفئة الخامسة بسعر 415 ألف جنيه.

قائمة أسعار هيونداي إلنترا سى ان 7 موديل 2022

تنتمي السيارة لفئة السيارات السيدان، وتتوافر بـ 9 فئات مختلفة التجهيزات، بأسعار:

-الفئة الأولى بسعر 325 ألف جنيه.

-الفئة الثانية بسعر 335 ألف جنيه.

-الفئة الثالثة بسعر 347 ألف جنيه.

-الفئة الرابعة بسعر 373 ألف جنيه.

-الفئة الخامسة بسعر 398 ألف جنيه.

-الفئة السادسة بسعر 435 ألف جنيه.

-الفئة السابعة بسعر 440 ألف جنيه.

-الفئة الثامنة بسعر 495 ألف جنيه.

-الفئة التاسعة بسعر 500 ألف جنيه.