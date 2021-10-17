انبعاث رائحة غاز في شرق الإسكندرية.. وحي المنتزه: لا داعي للقلق

فوجئ أهالي مناطق حي المنتزه أول شرق الإسكندرية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، برائحه غاز منتشرة داخل العقارات بشكل كبير، ما أثار القلق، وترتب عليه إغلاق جميع المحابس الخاصة بالغاز والخوف من استعماله.

وتداول الأهالى هذا الخبر على جروبات العمارات على «واتس آب»، حيث تساءل الجميع عن مصدر رائحة الغاز المنتشرة خوفاً من ترك أحد المحابس مفتوحة، إلا أن الجميع فوجئ بأن الرائحة تنبعث في أكثر من عمارة سكنية، الأمر الذي دفع الحي لإصدار بيان توضيحي بعد وصول أكثر من شكوى.

انبعاث رائحة غاز طبيعي في شرق الإسكندرية

ونشر حي المنتزه أول شرق الإسكندرية، بيانا، أكد فيه أن السبب وراء انبعاث غاز طبيعي في العمارات السكنية يعود إلى إضافة مادة الرائحة المميزة للغاز لخزان مادة الرائحة، بمحطة أبيس الإسكندرية، حيث من الطبيعي انتشار الرائحة في الهواء ووصولها إلى بعض المناطق السكنية القريبة من المحطة.

الإسكندرية توضح سبب انبعاث الغاز في الهواء

ونوه الحي في البيان المنشور على صفحته، أن هذه الأعمال قد يترتب عليها إحساس المواطن بتسريب في الغاز الطبيعي، لذا تود الشركة طمأنة المواطنين القاطنين بتلك المناطق والمناطق المحيطة بأنه لا داعي للقلق حول الرائحة المنتشرة في الهواء، لافتة إلى ضرورة فتح المنافذ لدخول الهواء، وإبعاد الأطفال الصغار عن الرائحة لحين انتهاء عملية الملء وعودة الأمور إلى طبيعتها مرة أخرى.

جروبات العمارات تتساءل عن رائحة الغاز

كان حي المنتزه أول والمنتزه ثان تلقى أكثر من بلاغ بسبب انتشار رائحة غاز طبيعي داخل العقارات، رغم إغلاق كل المحابس الخاصة بالغاز الطبيعي، ما أثار القلق والخوف والذعر بين المواطنين خاصة بالتزامن مع نزول الأطفال إلى المدارس.