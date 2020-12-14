انتشار رائحة غاز طبيعي بالمنصورة.. وحي غرب: الوضع آمن ولا يوجد تسرب

أكدت رئاسة حي غرب المنصورة، بمحافظة الدقهلية، أن انبعاثات رائحة الغاز التي ظهرت في ساعة مبكرة من صباح اليوم بمدن وقرى"المنصورة وطلخا، ناتج عن قيام شركة "غاز مصر" بأعمال ملئ "التنك الرئيسي" للغاز الطبيعي بمادة الرائحة المميزة للغاز بمحطة تخفيض الضغط.

وأوضحت رئاسة الحي، في بيان لها، أن أعمال ملئ "التنك" نتج عنه تصاعد أبخرة لمادة الرائحة، ما سبب الإحساس بتسرب فى الغاز الطبيعي، وطمأنت المواطنين القاطنين بتلك المناطق والمناطق المحيطة بأن تلك العمليات تتم بشكل آمن بمعرفة الشركة المختصة، وأن الوضع آمن ولا يوجد تسرب.

من جهة أخرى، انهارت أجزاء من عقار قديم ومتهالك مكون من طابقين بنطاق حي غرب المنصورة، اليوم، دون خسائر بالأرواح، وتبين أن العقار يهدد حياة المارة وبدأ الحي في إزالته حتى سطح الأرض.

تلقت غرفة عمليات المحافظة بلاغًا، بشأن انهيار أجزاء من عقار بمنطقة شارع الجلاء، فأصدر الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، تعليماته إلى المحاسب محمد عبدالباقي، رئيس حي غرب المنصورة، بمتابعة الموقف.

وعلى الفور توجه لمكان الواقعة نائبا رئيس حي غرب المنصورة كريمة صديق عبد الغفار ومحمد أنور، ومسؤولو الإدارة الهندسية والأزمات والكوارث بحي غرب برفقة قوة أمنية من قسم أول المنصورة.

وبحسب بيان للحي، كشفت المعاينة انهيار أجزاء من عقار قديم ومتهالك مكون من دورين بشارع المكتب الشرقي بمنطقة شارع الجلاء، ولم ينجم عن الحادث أية خسائر في الأرواح او الممتلكات، إلا ان حالة العقار تنذر بانهياره بالكامل، الأمر الذي يهدد حياة المارة والمواطنين والممتلكات، وعلى الفور استدعى مسؤولو الحي المعدات لإزالة حتى سطح الأرض ورفع الآثار الناجمة عن الواقعة وفتح الشارع مرة أخرى.