أخبار الإسكندرية.. سقوط سيارة في البحر ومد فترات بعض المدارس

شهدت محافظة الإسكندرية، عدة أحداث هامة على مدار الساعات الماضية، كان أبرزها سقوط سيارة نقل في مياه ميناء الدخيلة، بينما وجهت تعليم الإسكندرية بتكثيف فترات الدراسة في المدارس ذات الكثافة الطلابية، فيما قام البابا تواضروس بترقية 15 كاهناً إلى رتبة القمصية، بجانب تقديم كلية تربية رياضية الإسكندرية منحة لـ «منى راشد» البطلة العالمية في رفع الأثقال، بعد طردها من معسكر المنتخب.

مصرع سائق سيارة نقل بعد سقوطها في مياه الدخيلة

لقي سائق سيارة نقله مصرعه، إثر سقوط سيارته النقل قلاب، في مياه البحر المتوسط، مع غروب السبت، أثناء أعمال ردم برصيف الصب غير النظيف، في ميناء الدخيلة، غرب الإسكندرية، لتهوى السيارة بسائقها، بحسب بلاغ تلقاه قسم شرطة ميناء الإسكندرية، والذي أفاد بسقوط سيارة نقل في مياه البحر، على أحد أرصفة ميناء الدخيلة، وعلى الفور، انتقل ضباط القسم والإنقاذ النهري، رفقة سيارة الإسعاف، إلى موقع البلاغ، حيث تمكنوا من انتشال جثة السائق بعد أن فارقت روحه الحياة.

تعليم الإسكندرية توجه بتكثيف فترات الدراسة في المدارس ذات الكثافة الطلابية

وجه الدكتور محمد سعد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، بضرورة مراعاة الكثافة المرتفعة في المدارس التي تعمل بنظام الفترة الواحدة، وتحويلها للعمل بنظام الفترة الممتدة، بالتنسيق مع مجالس الأمناء ومديري المدارس ومديري المراحل، دون إحداث عجز في أعداد المعلمين.

البابا تواضروس يرقي 15 كاهناً إلى رتبة القمصية في الإسكندرية

قام البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بترقية 15 كاهنا من كهنة الإسكندرية، إلى رتبة القمصية، وذلك في القداس الإلهي الذي ترأسه صباح السبت، في الكاتدرائية المرقسية بمنطقة محطة الرمل، وذلك بحضور مجمع كهنة الإسكندرية وأساقفة القطاعات.

تربية رياضية الإسكندرية تقدم منحة لـ «منى راشد» البطلة العالمية في رفع الأثقال

أعلن الدكتور محمد بلال، عميد كلية التربية الرياضية جامعة الإسكندرية، عن تقديم منحة ممولة بالكامل من كلية التربية الرياضية أبو قير بجامعة الإسكندرية، لبطلة العالم في رفع الأثقال منى راشد، فئة المكفوفين، لدراسة دبلوم الإدارة الرياضية، وذلك كرد اعتبار لبطلة مصر والعالم في رفع الأثقال لما حدث معها في معسكر المنتخب.

وشهدت الأيام الماضية، واقعة طرد منى راشد، بطلة رفع الأثقال للمكفوفين، من المركز الأولمبي في المعادي، وعودتها إلى دمياط وحيدة ليلاً، رغم أنها بطلة كفيفة، وقادت مصر للتتويج بميداليات عالمية في رياضة رفع الأثقال، ما تبعه قرار أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، فتح تحقيق في الواقعة، فيما تبعها قرار عميد كلية التربية الرياضية بجامعة الإسكندرية بتقديم المنحة لها، بهدف رد اعتبارها.