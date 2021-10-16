حادث ميناء الإسكندرية.. مصرع سائق سيارة نقل سقطت بمياه الدخيلة

لقي سائق سيارة نقل مصرعه، إثر سقوط سيارته النقل (قلاب) في مياه البحر المتوسط، مع غروب اليوم السبت، أثناء أعمال ردم برصيف الصب غير النظيف، في ميناء الدخيلة، غرب الإسكندرية، حيث سقطت السيارة بسائقها، الذي لفظ أنفاسه غرقاً، قبل أن يتلقى قسم شرطة ميناء الإسكندرية بلاغاً يفيد بسقوط سيارة نقل في مياه البحر، على أحد أرصفة ميناء الدخيلة، وعلى الفور، انتقل ضباط القسم والإنقاذ النهري، رفقة سيارة الإسعاف، إلى موقع البلاغ، حيث تمكنوا من انتشال جثة السائق، فيما تجري أعمال انتشال السيارة من المياه.

حادث ميناء الإسكندرية.. سقوط سيارة نقل قلاب في البحر

وتبين من الفحص وأقوال شهود العيان على حادث ميناء الإسكندرية أن سيارة نقل قلاب سقطت في مياه البحر أثناء الردم، بينما كانت السيارة ترجع للخلف على رصيف الصب غير النظيف بميناء الدخيلة.

مصرع سائق في حادث ميناء الدخيلة

أسفر الحادث عن مصرع سائق السيارة التي تتبع إحدى شركات المقاولات، نتيجة سقوطها في البحر بميناء الدخيلة، غرب الإسكندرية، وجرى انتشال جثمانه بواسطة قوات الإنقاذ النهري التابعة لإدارة الحماية المدنية، وتواصل فرق الإنقاذها جهودها حالياً لانتشال السيارة.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، ويجري العرض على نيابة ميناء الإسكندرية للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

عمال حادث ميناء الإسكندرية غير تابعين للميناء

ووفقاً لمصدر في هيئة ميناء الإسكندرية لـ«الوطن»، فإن موقع حادث ميناء الإسكندرية اليوم قد وقع في رصيف الصب غير النظيف، وليس رصيف 100 كما أشيع في الأخبار الأولية للحادث.

وأكد أن السيارة والعاملين في الموقع ليسوا تابعين لهيئة الميناء، ولكن لشركة المقاولات المنوط بها العمل في تلك المنطقة.