ممدوح وافي وأحمد زكي أصيبا بنفس المرض ودفنا معا في مدفن واحد

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان الكوميدي ممدوح وافي، الذي رحل عن عالمنا في مثل هذ اليوم 17 أكتوبر عام 2004، بعد صراع مع المرض، وشارك «وافي» في العديد من الأفلام السينمائية بدور ثاني وليس دور البطولة ولكنه ترك بصمة في هذه الأعمال وساهم في نجاحها.

بداية ممدوح وافي في المسرح

وُلد ممدوح وافي يوم 30 نوفمبر عام 1951، ودرس في كلية التجارة، وبعد تخرجه عمل في أحد البنوك الحكومية، ولكن حبه للتمثيل كان أقوى من وظيفته، فالتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، فكانت بدايته الفنية من خلال المسرح عام 1979، كما شارك في العديد من المسرحيات، منها: «الورثة»، «بندق بيه»، «الهمجي»، «هي والتلامذة»، «حضرات السادة العيال»، و«تزوير في أوراق عاطفية».

علاقة صداقة قوية بين وافي وأحمد زكي

علاقة صداقة قوية جمعت بين الفنان ممدوح وافي والفنان الراحل أحمد زكي، حيث بدأت صداقتهما عندما كانا يدرسان سويًا ف المعهد العالي للفنون المسرحية، وكانا في تلك الفترة يسكنان معًا في إحدى الشقق.

أفلام جمعت الصديقين ممدوح وافي وأحمد زكي

وشارك وافي مع زكي في أكثر من عمل فني جيد بدور صديقه، ومن هذه الأفلام ما يلي: «الاحتياط واجب»، و«البيضة والحجر»، و«الباشا»، و«مستر كاراتيه»، وفيلم «سواق الهانم» و«أبو الدهب»، و«استاكوزا» بالإضافة إلى فيلم «ناصر ٥٦».

وقالت ياسمين وافي في لقاء تليفزيوني: «أحمد زكي كان بمثابة عمنا، وكانت تجمعه علاقة صداقة قوية بوالدي ممدوح وافي، والعلاقة بينهما فضلت مستمرة حتى وفاته، وكان في كرسي في المسرح عند ممدوح خاص بالنجم أحمد زكي وقت ما يجي العرض يلاقيه، وكانا طول الوقت مع بعض سواء في القاهرة أو الإسكندرية، كما إن خناقتهما لم تكن تستمر لأكثر من يوم واحد».

شريكان في المرض والموت

حتى المرض والموت لم يستطع التفريق بينهما، فعندما أُصيب أحمد زكي بمرض السرطان، ورافقه وافي، رفض أحمد زكي في إحدى المرات إجراء بعض الفحوصات الطبية ولكن صديقه أقنعه بإجرائها وأخبره أنه سيقوم بها هو الأخر ليتفاجأ بمرضه هو الأخر بالسرطان.

وبعد معاناته مع مرض سرطان الجهاز الهضمي، توفي ممدوح وافي في 17 أكتوبر عام 2004، عن عمر ناهز 53 عامًا، بعد أن أوصى بأن يدفن مع صديقه في قبر واحد، وبعد وفاته بـ5 أشهر توفي صديق عمره أحمد زكي في 27 مارس عام 2005، وبالفعل جمعتهما مقابر أحمد زكي بحسب تصريحات ياسمين وافي.