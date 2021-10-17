رئيس التحرير

محمود مسلم

وزير الأوقاف يهدي الرئيس السيسي سلسلة «رؤية»

كتب:

محمود البدوي
10:30 ص | الأحد 17 أكتوبر 2021
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

أهدى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الرئيس عبدالفتاح السيسي، أحدث مجموعة من إصدارات سلسلة «رؤية» التي تُصدرها الوزارة بالتعاون مع الهيئة المصرية للكتاب بوزارة الثقافة، بمناسبة مولد النبوي الشريف.

وأضاف جمعة، خلال كلمته في احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: «يشرفني باسمي وباسم وزارة الاوقاف أن أقدم أحدث مجموعة من إصدارات رؤية هدية لسيادتكم، مقدرين دوركم العظيم في بناء هذا الوطن، ودعمكم الكريم للخطاب الوسطي المستنير، واهتمامكم الدائم بتحسين الأحوال العلمية والمادية للأئمة والخطباء، وكل عام وأنتم بخير».

اقرأ المزيد:

السيسي يشهد الفيلم التسجيلي «واقع فريد» في احتفالية المولد النبوي

بث مباشر.. السيسي يشهد احتفال وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف

السيسي يصل إلى قاعة المنارة لحضور احتفالية المولد النبوي الشريف

الرئيس السيسي يشهد الاحتفال بالمولد النبوي اليوم

وكيل الإسكان بـ«النواب»: كل مواطن سيكون له نصيب من خير السيسي