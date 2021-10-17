وزير الأوقاف يهدي الرئيس السيسي سلسلة «رؤية»

أهدى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الرئيس عبدالفتاح السيسي، أحدث مجموعة من إصدارات سلسلة «رؤية» التي تُصدرها الوزارة بالتعاون مع الهيئة المصرية للكتاب بوزارة الثقافة، بمناسبة مولد النبوي الشريف.

وأضاف جمعة، خلال كلمته في احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: «يشرفني باسمي وباسم وزارة الاوقاف أن أقدم أحدث مجموعة من إصدارات رؤية هدية لسيادتكم، مقدرين دوركم العظيم في بناء هذا الوطن، ودعمكم الكريم للخطاب الوسطي المستنير، واهتمامكم الدائم بتحسين الأحوال العلمية والمادية للأئمة والخطباء، وكل عام وأنتم بخير».