بث مباشر.. السيسي يشهد احتفال وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الأحد، احتفال وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف، والتي تنقل ببث مباشر على الهواء مباشرة، من قاعة المنارة بمنطقة التجمع في القاهرة الجديدة.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح أمس، افتتاح عدد من مشروعات الإسكان البديل للمناطق غير الآمنة بالجيزة.

وقال الرئيس السيسي، خلال الافتتاح، إنه تم تشكيل لجنة قبل سنوات، تابعها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وحينها قدرت حجم خسائر مصر المباشرة في 2011 بنحو 400 مليار دولار يعني 6 تريليونات جنيه، مرجعًا ذلك لعدم انتباه الدولة والقائمين عليها وقتها على بناء وعي المواطنين، وكادت أن تدمر البلد، «قضية خطيرة لما الدكتور اللي بيصرفلك الروشتة بتاعتك يصرف الروشتة غلط»، مجددًا تشديده على أهمية ضبط النمو السكاني «تاني بقولكم يا مصريين يا مسؤولين في الحكومة.. يا ناس ياللي في الإعلام.. يا ناس ياللي في أي حتة، لو لم يتمّ ضبط النمو السكاني في مصر هيكون اللي بيتعمل ده مبيتحسبش».