السيسي يصل إلى قاعة المنارة لحضور احتفالية المولد النبوي الشريف

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل قليل، إلى قاعة المنارة بمنطقة التجمع بالقاهرة الجديدة، لحضور وقائع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف الذي تنظمه وزارة الاوقاف، ومن المقرر أن يوجه الرئيس كلمة للأمة الإسلامية، بشأن مختلف القضايا الإسلامية الراهنة ورؤى مصر للاستفادة من ذكرى المولد النبوي.

يحضر الاحتفال الذي تنظمه وزارة الأوقاف، كبار رجال الدولة وسفراء الدول الإسلامية والعربية ولفيف من الشخصيات الوطنية والدينية، كما أنّه من المقرر أن يكرّم الرئيس خلال الاحتفال، شخصيات أثرت في الفكر الإسلامي الرشيد من مصر والخارج، بينهم علماء وواعظات وشباب وإداريين من الأوقاف.