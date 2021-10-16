وكيل الإسكان بـ«النواب»: كل مواطن سيكون له نصيب من خير السيسي

قال المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه بأن تكون حياة المواطنين الذين تم نقلهم إلى المدن الجديدة بديلاً عن المناطق العشوائية، وغير الآمنة أسهل وطريقة التفيكر متغيرة من أجل إحداث فارق في حياة هؤلاء المواطنين. موضحًا أن مواطنة قالت بعد افتتاح مسكن جديد، إنها أصبحت الآن مندمجة في المجتمع وقادرة على التعاون معه بعد أن كانت معزولة لفترة طويلة.

السيسي يأمر بزيادة المساكن الجديدة للمواطنين

تابع وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على «صدى البلد»، اليوم السبت، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، : «نفسي يكون في أبحاث عن تغير سلوك المناطق الجديدة ليكون إيجابي، ودراسة التحسن الواقع بها، بناءً على توجيهات الرئيس السيسي الذي طالب بأن يكون سقف الأحلام مرتفع، مطالبًا بإنشاء مليون وحدة سكانية جديدة، لتحقيق حياة لائقة ومستوى مرتفع للمواطنين، كما وصف الرئيس أن رفع مستوى حياة المواطنين سيزيد من الانتماء والحب للاستمرار في المكان، وأن هذا يحدث عندما يكون المكان آدميا». موجهًا المسئولين بإيجاد 2 مليون وحدة جديدة: «ده هيكون مكلف على الدولة لكن الرئيس أمر بذلك ودي نقطة تفاؤل جديدة وكل المصريين هيكون ليهم نصيب خير من هذا الأمر».

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم 12 مشروعًا إسكانيًا في منطقة 6 أكتوبر ضمن تطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ولفيف من كبار الدولة والوزراء، في ظل حرص الدولة على توفير سكن كريم ولائق للمواطنين.