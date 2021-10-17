محاكمة 4 متهمين بتهريب المهاجرين بطرق غير شرعية بعد قليل

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بالتجمع الخامس، بعد قليل، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، محاكمة 4 أشخاص بتهمة تهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية بمنطقة النزهة، لدولتي اليونان وتركيا.

تحقيقات النيابة العامة

وكانت النيابة العامة، قد وجهت للمتهمين تهمة تأسيس وإدارة جماعة منظمة لأغراض تهريب المهاجرين مكونة من عدة أشخاص، حيث تعمل وفق تنظيم معين يتمثل في استقطاب الأول للمهاجرين المهربين، وتوفير تأشيرات السفر للمهاجرين بطرق غير شرعية إلى دولة تركيا؛ من أجل الحصول على منافع مادية تقدر بـ80 ألف جنيه للمهاجر الواحد.

كما شرع المتهمون في تهريب المهاجرين بطرق غير شرعية لدولة اليونان، إلا أنه تم ضبطهم متلبسين عند اكتشاف جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم به.

أقوال الشهود

واستمعت النيابة العامة للشهود في تلك الواقعة، حيث أكد مقدم شرطة بالإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، أن المتهمين أسسوا جماعة إجرامية منظمة للعمل سرًا، وتم تخصيصها لاستقطاب ونقل وتهريب المهاجرين داخل وخارج البلاد بطرق غير شرعية مقابل الحصول على مبالغ مالية.

وأدلى أحد المجني عليهم بشهادته أمام النيابة العامة، مؤكدًا أنه اتفق مع المتهم الأول على السفر لدولة اليونان من خلال دولة تركيا، مقابل دفع مبلغ مالي قدره 80 ألف جنيه، ودفع منه 10 آلاف جنيه على أن يسدد باقي المبلغ عند وصوله، وفي يوم السفر ذهب لمقابلة المتهم الأول، ولكن تم ضبطهما معًا.

تحريات المباحث

وكشفت تحريات المباحث، أن المتهم الأول في هذا التشكيل الإجرامي يقوم باستقطاب المهاجرين المهربين، ويتولى المتهم الرابع توفير التأشيرات اللازمة للسفر، فيما يتولى الثاني والثالث إيواء المهاجرين بدولة تركيا لتسهيل جريمتهم للحصول على مبالغ مالية تصل إلى 80 ألف جنيه للفرد الواحد.