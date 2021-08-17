القصة الكاملة لعصابة تهريب المهاجرين غير الشرعيين بالنزهة: «كله مضروب»

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، بمعاقبة 4 متهمين بالسجن المشدد 3 سنوات، وذلك على خلفية اتهامهم بتهريب المهاجرين بطرق غير مشروعة، بدائرة قسم شرطة النزهة.

جماعة منظمة لأغراض تهريب المهاجرين

تعود الواقعة للعام الماضي، فبحسب أمر الإحالة قام المتهمون بتأسيس وتنظيم وإدارة جماعة منظمة لأغراض تهريب المهاجرين مكونة من عدة أشخاص وتعمل وفق تنظيم معين يتمثل فى استقطاب المتهم الثانى والثالث للمهاجرين المهربين ويتولى الأول والرابع اصطناع المستندات اللازمة للتهريب من أجل الحصول على منافع مادية تقدر بـ165 ألف جنيه عن المهاجر الواحد.

جريمة تهريب مهاجرين

كما شرع المتهمون في جريمة تهريب المهاجرين، بأن دبروا انتقال المهاجر «مصطفى. ا» بطريق غير مشروع إلى دولة إيطاليا، وتنفيذا لذلك اصطنعوا وثيقة سفر مزورة له، منسوبا صدورها لدولة تركيا، إلا أن أثر جريمتهم أوقف، لسبب لا دخل لإرادتهم به، ألا وهو ضبط المهاجر فى دولة تركيا، كما أكدت التحقيقات أن المتهمين اشتركوا مع آخر مجهول فى تزوير تذاكر سفر منسوب صدورها لدولة تركيا.

شهادة الشهود

ويشهد «مصطفى. ا» بأنه تقابل مع المتهم الثاني، واتفق معه لتسفيره لدولة إيطاليا، الذي هاتف المتهم الثالث المتواجد بتركيا، فأبلغه بأنه سيسفره لتركيا، ومنها إلى إيطاليا مقابل المبلغ المالي المذكور، وتحصل منه على مبلغ مائة وخمسة وعشرين، وأبلغه بالتواصل مع المتهمين الأول والرابع وتسليمهما جواز السفر الخاص به، ومبلغ مالي قدره أربعون ألف جنيه.

فقام الشاهد المجني عليه بتحرير بلاغ ضد المتهمين وبعمل التحريات تم تحديد هويتهم وضبطهم. المتهم الأول «محمد. م» والثاني «محمد. ج» والثالث «عبد الناصر. م»، والرابع «ياسر. ع»، وبمواجهتهم أقروا بتأسيسهم تلك المنظمة لتهريب المهاجرين بطرق غير مشروعة.