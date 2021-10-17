هل يستلزم الحصول على جرعة لقاح كورونا الثالثة تسجيل البيانات مرة أخرى؟

كشف مصدر بوزارة الصحة والسكان، أنَّ الفئات المقرر حصولها على جرعة ثالثة من لقاح كورونا في مصر خلال الربع الأول من العام المقبل، هم الكوادر الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، نظرًا لأن مناعتهم ضعيفة وأكثر الفئات عرضة للإصابة بالفيروس وفقًا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية.

لن يتمّ التسجيل مرة أخرى على موقع لقاح كورونا

وأوضح المصدر، لـ«الوطن»، أنَّ الفئات التي ستحصل على الجرعة الثالثة للقاح كورونا لن يسجلوا مرة أخرى على موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية، مشيرًا إلى أنَّ بيانات هؤلاء الأشخاص لدى وزارة الصحة والسكان ومن المقرر حتى الآن أن ترسل الوزارة رسالة لهم تفيد بتحديد موعد الجرعة الثالثة للقاح كورونا وكذلك المكان الذي تمّ أخذ الجرعتين الأولى والثانية فيهم.

وأضاف المصدر، أنَّ الجرعة الثالثة بمثابة جرعة تنشيطية للجرعتين وهي ليست ترفيهية وتعمل على تنشيط الأجسام المضادة، موضحًا أنَّ الأجسام المضادة تتكون داخل الجسن وتظل لمدة 6 أو 9 أشهر أو عام على الأقل، مبينًا أنَّ هناك دراسات تجرى لمعرفة موعد انتهاء الأجسام المضادة في الجسم بشكل دقيق لتحديد موعد إعطاء الجرعة الثالثة للمواطنين جميعًا الحاصلين على لقاح كورونا ومر عام على تطعيمهم.

«الصحة» تجدد دعوتها للمواطنين بشأن الحصول على لقاح كورونا

وفي سياق متصل، جددت وزارة الصحة والسكان دعوتها للمواطنين مجددا للحصول على تطعيم كورونا للمساهمة فى الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري، وفقًا للخطة التي وضعتها الدولة المصرية لمواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا في مصر.