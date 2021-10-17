تحذير هام من «الصحة» للسيدات بسبب سرطان الثدي: لا تتعرضن لدخان التبغ

نصحت وزارة الصحة والسكان، السيدات بعدم التعرض لدخان التبغ من أجل حماية أنفسهن من خطر الإصابة بسرطان الثدي.

وقالت الوزارة، في منشور توعوي صادر عنها: «تجنبي التعرض لدخان التبغ لتحمي نفسك من الإصابة بسرطان الثدي».

الصحة: يجب على السيدات الحرص على الكشف المبكر داخل الوحدات الصحية

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنه يجب على السيدات الحرص على الكشف المبكر داخل الوحدات الصحية التي تتبع مبادرة رئيس الجمهورية من أجل دعم صحة المرأة والعلاج بشكل مجاني، وذلك من خلال أحدث البروتوكولات العالمية.

الصحة: الوحدات تعمل من 9 صباحا وحتى 3 عصرًا يوميا ماعدا الجمعة

وأشارت وزارة الصحة إلى أن مواعيد عمل الوحدات هي يوميا من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 3 عصرًا، ماعدا أيام الجمعة من كل أسبوع، ويمكن للسيدات معرفة مكان وحدته الصحية من خلال الدخول على الموقع الرسمي لمبادرة 100 مليون صحة، والتي يمكن الوصول إليها من خلال الضغط على هذا الرابط.

يأتي ذلك ضمن مبادرات الصحة العامة، التي تهتم وزارة الصحة والسكان في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على تطبيقها لزيادة وعي المصريين بمسببات الأمراض، والكشف المبكر عن الإصابات بالأمراض، بما يحمي المواطنين من مخاطرها.

وتنظم تلك المبادرات الرئاسية تحت مظلة حملة «100 مليون صحة»، والتي أطلقتها الوزارة برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، في بداية إطلاقها في المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي في مصر، قبل أن تتوسع لتضم أمراض أخرى.

واشتملت توسعات المبادرة على فحص الأمراض غير السارية، والتي تضم أمراض كلاً من الضغط والسكر والسمنة، كما اشتملت أيضاً على مبادرة صحة المرأة، ومبادرة الكشف المبكر عن ضعاف السمع، والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.