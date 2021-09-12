أحمد عمر هاشم ينعي محمود العربي بكلمات مؤثرة في العزاء «صور»

تحدث الشيخ أحمد عمر هاشم بكلمات مؤثرة عن الراحل الحاج محمود العربي، رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي، ناعيا إياه في خطبة عظيمة حول أخلاقه وصفاته الحميدة التي تمتع بها طيلة حياته.

وبدأ منذ دقائق عزاء المرحوم محمود العربي رجل الأعمال الشهير، ومؤسس «العربي جروب»، وسط حضور مكثف من العائلة والأهالي بمسقط رأسه.

عزاء محمود العربي

وكان مقرر إجراء مراسم العزاء في مسجد الرحمن الرحيم الذي أنشأه الراحل في شارع صلاح سالم، ولكن تقرر إقامته في مصنع قليوب، نظراً للإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، وفي إطار قرارات غلق دور المناسبات في إطار مواجهة الوباء.

وأعلنت أسرة المرحوم محمود العربي، في بيان رسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، اختيار المكان الأنسب لإقامة عزاء الراحل محمود العربي شهبندر التجار ومؤسس «العربي جروب»، لعدم التزاحم، وجاء في البيان «عزاء المغفور له بإذن الله تعالى الحاج محمود العربي رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي، الأحد، الموافق 12 سبتمبر 2021 بعد صلاة المغرب، على أن يكون عزاء الرجال بمقر مصنع العربي بقليوب الكيلو 14 طريق مصر - اسكندرية الزراعي.

وذكرت الأسرة في البيان، أن عزاء السيدات عمارة العربي مصر الجديدة 9 ش الفيوم بجوار نفق الثورة.

وشهدت قرية أبورقبة بمركز أشمون محافظة المنوفية تشييع جثمان الراحل محمود العربي شهبندر التجار ورئيس مجموعة «العربي جروب» ومؤسسها في مشهد مهيب شارك فيه الآلاف من الشخصيات العامة والأهالي ومحبي الراحل تقدمهم محافظ المنوفية.