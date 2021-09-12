على «كرسي متحرك».. أحمد عمر هاشم يقدم العزاء في وفاة العربي

قدم الدكتور أحمد عمر هاشم، واجب العزاء في وفاة الحاج محمود العربي، والمقام بمصنع قليوب بعد الطريق الدائري بـ3 كيلو، غرب الطريق الزراعي، عقب صلاة المغرب اليوم.

أحمد عمر هاشم يشارك في عزاء محمود العربي بكرسي متحرك

وحضر الشيخ أحمد عمر هاشم، على كرسي متحرك لتأدية واجب العزاء لأسرة الفقيد، فيما استقبل العزاء عدد كبير من الشخصيات العامة.

وشارك مندوب رئاسة الجمهورية، ونائب السفير الياباني بالقاهرة، والدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق في تقديم واجب العزاء في الراحل محمود العربي، فضلا عن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والفنان أحمد أمين وعدد من الشخصيات العامة والوزراء والمحافظين، وأعضاء مجلس النواب.

عدد من المحافظين والوزراء يشاركون في عزاء محمود العربي

وحضر أيضا لتقديم واجب العزاء، محافظي القاهرة والقليوبية والمنوفية وبورسعيد، ووزيرا التموين والقوى العاملة، والفنان محمد عبد الرحمن، والشيخ ياسين التهامي، وغيرهم من الشخصيات العامة في المجتمع.

وأوضح الدكتور علي المصيحلي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تعامل شخصيا مع الحاج محمود العربي، وكان رجل خير وإحسان وبر، يعطي من ماله لمحدوي الدخل، ويسعى في أي عمل خير، ويحب بلده كثيرا، ونجح في أن يجد لمصر اسما عالميا في مجال الصناعة.

يذكر أن العديد من المسئولين والشخصيات العامة شاركوا في تقديم واحب العزاء، الذي بدأت مراسمه بقراءة القرآن بصوت الدكتور أحمد نعينع، وتم توزيع عددا من المصاحف على الوافدين إلى مقر العزاء على روح المغفور له الحاج محمود العربي.

كما شهد العزاء، التزاما بالاجراءات الاحترازية، بداية من بوابات التعقيم على المداخل والمخارج، وتوزيع الكمامات على المشاركين.

وكان آلاف المواطنين، شيعوا جثمان الحاج محمود العربي، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات العربي، الملقب بـ«شهبندر التجار»، والذى توفي عن عمر ناهز 89 عامًا، من مسقط رأسه فى قرية أبو رقبة، التابعة لمركز أشمون فى محافظة المنوفية الجمعة الماضية.