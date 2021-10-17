وكيل أوقاف جنوب سيناء لـ«الوطن»: تكريم الرئيس لي «نيشان» على صدري

قال الشيخ اسماعيل الراوي، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة جنوب سيناء، إن تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي له خلال احتفالية المولد النبوي الشريف، نيشان على صدره، ووسام لن ينساه طيلة حياته، مشيرًا إلي أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف هما أصحاب الفضل بعد الله حصوله علي هذا التكريم.

وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشيخ اسماعيل الراوي على المجهود الذي بذله في المحافظة، وجاء التكريم في إطار الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

الراوي لـ«الوطن»: إنشاء 177 مسجدًا في جنوب سيناء

أكد «الراوي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن جنوب سيناء شهدت الفترة الماضية طفرة في إنشاء وعمارة المساجد لم يسبق لها مثيل، إذ جرى إنشاء 177 مسجدًا في عهد الرئيس السيسي في المحافظة، وأصبح في كل مدينة مسجد «جامع»، مشيرًا إلى أن جنوب سيناء المحافظة الوحيدة التي لم يتوفر بها أي زوايا للصلاة، وأن كل منطقة أو حي بها مسجد أو اثنين على الأقل لنشر تعليم الدين الإسلامي السمح.

وأضاف أن وزير الأوقاف خلال افتتاحه مسجد الروضة بكور سيناء الأسبوع الماضي، أعلن عن استمرار الوزارة بتقديم المساعدة والعون لمحافظة جنوب سيناء بالنسبة لإعمار وبناء المساجد.

توزيع 15 طنًا من اللحوم على الوديان والتجمعات البدوية

أكد الشيخ اسماعيل الراوي أنه جري توزيع 15 طنًا من اللحوم الخاصة بصكوك الأضاحي على سكان التجمعات البدوية والوديان على الأسر غير القادرة، مُضيفًا أن المحافظة تقوم بالتنسيق مع التضامن الاجتماعي، ورؤساء المدن لتوزيع اللحوم على المواطنين، مشيرًا إلي أنه جري توزيع اللحوم على الأسر المستحقة طبقًا للكشوف المعدة .

وأضاف وكيل الأوقاف بالمحافظة، أن الوزارة مستمرة في تقديم لحوم الصكوك لأهالي جنوب سيناء، ومن المتوقع أن يكون نصيب جنوب سيناء هذا العام 40 طنًا من اللحوم.