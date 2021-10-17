انطلاق مبادرة الكشف عن سوء التغذية بمدارس جنوب سيناء

أعلن الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض الناتجة عن سوء التغذية مثل الأنيميا والسمنة والتقزم لأطفال المدارس، في المحافظة بداية من اليوم الأحد.

وقال وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، في بيان، اليوم الأحد، إن المبادرة تستهدف جميع الأطفال من الصف الأول حتى السادس الابتدائي بجميع مدارس المحافظة، مؤكدا ضرورة توعية طلاب المدارس عن طريق الإذاعة المدرسية، بأهداف المبادرة وأهمية الغذاء الصحي المتوازن والقيام بتنفيذ الطلاب لأبحاث عن التغذية السليمة.

متابعة التلميذ المصاب للتأكد من علاجه

الدكتورة أماني عزت مدير الرعاية الأساسية، ومسئولة المبادرات الرئاسية بالمديرية، قالت إنه في حال اكتشاف إصابة تلميذ بأحد أمراض سوء التغذية «الأنيميا أو السمنة أو التقزم»، يتم تحويله إلى لجان الإحالة بالتأمين الصحي للتشخيص وإجراء جميع الفحوصات الطبية الكاملة، ثم تبدأ مرحلة العلاج التي ستكون بالمجان، مشيرة إلى المتابعة المستمرة لحالة التلميذ المصاب بعد انتهاء الحملة حتى تمام شفائه.

وأضافت «عزت»، أنه يتم الكشف عن الأنيميا من خلال سحب عينة دم والقيام بوضعها على كاشف يحدد وجود الأنيميا لدى الطفل من عدمها، لافتة إلى أن الكشف عن السمنة يُجرى من خلال قياس وزن وطول الطفل وكتلة الجسم والمقارنة إلى القياس في المعدلات الطبيعية لعمر الطفل على المنحنيات الخاصة بالنمو.

وأشار مسئولة المبادرة الرئاسية، إلى أن الكشف عن التقزم «قصر القامة»، يتم من خلال قياس طول الطفل ومقارنته مع معدلات النمو الطبيعية الخاصة بعمره على منحنيات النمو.