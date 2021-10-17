ندب المعمل الجنائي لمعاينة حادث انقلاب سيارة على طريق «بنها - المنصورة»

أمرت النيابة العامة ببنها، اليوم الأحد، بندب المعمل الجنائي لمعاينة حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالأحجار على طريق «بنها - المنصورة»، بسبب اختلال عجلة القيادة في يد قائدها والسرعة الزائدة.

وتمكنت أجهزة المرور بالمحافظة من إعادة الحركة المرورية على الطريق، دون وقوع إصابات، وجرى رفع السيارة على جانب الطريق، وتحرر محضرا بالواقعة.

تفاصيل حادث انقلاب سيارة على طريق بنها - المنصورة

تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من إدارة مرور القليوبية، يفيد بوقوع حادث تصادم في طريق «المنصورة - بنها»، في مدخل مدينة بنها، وتوقف الحركة المرورية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات مرور القليوبية إلى مكان الحادث، وتبين انقلاب سيارة نقل محملة بالأحجار، وجرى رفع السيارة من عرض الطريق ورفع حمولتها على سيارة أخرى، وجرى فتح الطريق أمام السيارات مرة أخرى.

وتبين أن سبب الحادث اختلال عجلة القيادة في يد قائد السيارة، في أثناء قدومه باتجاه «المنصورة - بنها»، وبسبب السرعة انقلبت، وتحرر المحضر اللازم.

التصريح بدفن جثة فتاة لقيت مصرعها اسفل عجلات قطار بشبين القناطر

في سياق آخر، صرحت النيابة العامة بشبين القناطر، بدفن فتاة لقيت مصرعها إثر سقوطها من القطار بمحطة كفر شبين بمحافظة القليوبية.

وجرى نقل الجثة لمستشفى شبين القناطر المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق، وأمرت بندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، اخطارا من محطة قطار كفر شبين، يفيد بأنه في أثناء توجه القطار رقم 386 خط شبين القناطر - القاهرة سقطت فتاه تدعى «إسراء ح. ع»، 26 سنة، مقيمة بكفر شبين في أثناء توقف القطار بمحطة كفر شبين، ما أدى إلى مصرعها في الحال، ونقلت الجثة لمستشفى شبين القناطر تحت تصرف النيابة، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.