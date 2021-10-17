تأجيل الحكم في دعوى فصل «طالب حلوان» المتهم بالتحرش بزميلته

حجزت محكمة القضاء الإداري، دائرة التعليم، بمجلس الدولة، دعوى إلغاء فصل طالب تم ضبطه في وضع مخل مع زميلته داخل الحرم الجامعي بجامعة حلوان، إلى جلسة 19 ديسمبر المقبل؛ للنطق بالحكم.

وطالبت الدعوى، بإلغاء قرار جامعة حلوان، برسوب أحد الطلاب في العام الجامعي 2019،2020 على خلفية ضبطه وزميلته في وضع مخل مع زميلته.

نسب مخالفات تأديبية للطالب

وذكرت الدعوى، أنه نسب إلى طالب وإحدى زميلاته بذات الفرقة، أنهما بتاريخ 11/12/2019 ارتكابهما مخالفة تأديبية طلابية على سند من القول، وأنهما بذات التاريخ وبدائرة تواجدهما بالحرم الجامعي قد خرجا على مقتضى الواجب الطلابي والقوانين واللوائح المعمول بها؛ لضبطهما في وضع مخل بالآداب العامة داخل الحرم الجامعي.

إحالة الطلاب لمجلس التأديب بالجامعة

وأحالت الجامعة الطالبين إلى مجلس التأديب الطلابي الابتدائي، وانعقد المجلس المذكور بجلساته على النحو الموضح بمحاضر جلساتها في غيبة الطالب ودون اتصال علمه بإحالته إلى مجلس التأديب ودون إخطاره.

وأصدر مجلس التأديب الابتدائي في شهر يونيو الماضي، قرارًا غيابيا بتوقيع عقوبة الفصل النهائي للطالب من الكلية دون أن يتم إخطاره بقرار مجلس التأديب، كما أنه تقدم لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، واجتازها وصدر قرار من الكلية التابع لها بإعلان نجاحه بالفرقة الثالثة وانتقاله إلى الفرقة الرابعة للعام الدراسي الجديد 2020/2021.

وأشارت الدعوى إلى أن الطالب فوجئ عند بداية العام الدراسي الجديد 2020/2021 بصدور القرار المشار إليه، وتقدم بطلب تظلم على القرار الصادر ضده بالفصل النهائي من الكلية وفي ظل غياب كافة الضمانات المقررة للمحاكمة التأديبية العادلة التي نص عليها الدستور وكافة القوانين، وصدر القرار المطعون عليه دون تمكين الطالب من الدفاع عن نفسه، وتفنيد الاتهامات الموجهة إليه، وتقديم الأدلة علي نفيها، فلم تسمع أقواله ولم تتح له الفرصة في تقديم شهود النفي، مما دفع الطالب لرفع قضية أمام مجلس الدولة.