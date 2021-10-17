4 طرازات ووكيل جديد للعلامة الصينية «فاو» بالسوق المحلي في نوفمبر المقبل

علمت «الوطن» من مصادر خاصة، عن استحواذ شركة «MH Automotive» على العلامة التجارية «فاو» كوكيل حصري للعلامة الصينية؛ وأكد على طرح الوكيل الجديد 4 طرازات مختلفة للسيارات الملاكي موديل العام الجديد 2022، ضمن فئات السيدان الرياضية متعددة الاستخدامات SUV.

ومن المقرر، حسب ما أفاد المصدر إعلان الوكيل الجديد للعلامة الصينية في السوق المحلي عن الطرز الجديدة خلال منتصف شهر نوفمبر المقبل؛ كما تم التعاقد مع عدد من الموزعين المعتمدين في مختلف المناطق بالجمهورية لبيع الطرز الجديدة، بالإضافة إلى توفير عدد من مراكز الصيانة المعتمدة، وأماكن لبيع وتوفير قطع الغيار المختلفة الطرز الجديدة بمدينة السادس من أكتوبر بالجيزة.

وأوضح، أنه من المقرر طرح 4 طرز مختلفة التجهيزات، واحدة سيارة B70 ضمن فئة السيارات السيدان كبيرة الحجم، و3 طرز أخرى من « T33 ـ T55 - T77» ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات؛ وأكدت على توفيرها مفاجأة للمستهلكين خاصة بالضمان فور طرح السيارة بالسوق المحلي.

جدير بالذكر، أن الشركة شركة «MH Automotive» لديها من الخبرة أكثر من 45 عاما بالسوق المصري، من خلال استحواذها على توكيلات أجهزة كهربائية ومنزلية من عدد من الدول المختلفة بالأسواق العالمية.

كما أن العلامة التجارية «فاو» هي شركة صينية لتصنيع السيارات مملوكة للدولة ومقرها تشانغتشون، جيلين، بالصين، تعمل على إنتاج السيارات، والباصات، والشاحنات الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، بالإضافة إلى قطع غيار السيارات؛ وأصبحت الشركة أول مصنع للسيارات في الصين عندما كشفت النقاب عن أول سيارة ركاب منتجة محليًا، وهي هونغ تشى، في عام 1958.

تعتبر شركة فاو واحدة من أكبر شركات صناعة السيارات الصينية الأربعة الكبار، جنباً إلى جنب مع تشانجان للسيارات، و شركة دونغفنغ موتور، وسايك موتور، وفي العام 2014 احتلت الشركة المرتبة الثالثة من حيث الإنتاج حيث بلغت 2.7 مليون سيارة كاملة.