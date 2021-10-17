كواليس مصافحة السيسي لـ عمر هاشم: رفض قيامه واطمأن على صحته وأحواله

كشف الدكتور عبدالغني هندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، كواليس مصافحة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للدكتور أحمد عمر هاشم، العالم الأزهري الجليل، وذلك بعد انتهاء احتفالية المولد النبوي، التي نظمتها وزارة الأوقاف اليوم في قاعة المنارة.

وظهر عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، في الصورة التي جمعت الرئيس عبدالفتاح السيسي وأحمد عمر هاشم، حيث كان يقف خلف الأخير ومرافقًا له.

السيسي يطمئن على صحة أحمد عمر هاشم

وأوضح الدكتور عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أنّ الدكتور أحمد عمر هاشم عندما رأى الرئيس السيسي، حاول أنَّ يقف له، ولكن الرئيس اقترب أكثر حتى لا يقف «هاشم» ورفض قيام الشيخ من على الكرسي المتحرك.

وتابع أنَّ الرئيس حرص على الاطمئنان على صحة عمر هاشم، مع سؤاله عن أي شيء أو طلب يحتاجه، في المقابل ردّ أحمد عمر هاشم على الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالشكر والدعاء له وللوطن والقوات المسلحة الباسلة والشعب المصري، كما شكره على تحيته في بداية كلمته اليوم.

أحمد عمر هاشم يشكر الرئيس ويدعو له

قال «هندي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنَّ الدكتور أحمد عمر هاشم لم يكن يعلم أي شيء عن التكريم الكبير، ومصافحة الرئيس السيسي له، موضحًا أنَّ ما فعله الرئيس السيسي هو تكريم لم يكن لشخص أحمد عمر هاشم فقط، ولكن للعلماء ورموزهم.