أول تعليق من خالد الجندي على تكريم الرئيس السيسي: تكليف أكثر منه تشريف

وجه الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية والعالم الأزهري، التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي لتكريمه اليوم في احتفالية المولد النبوي الشريف والتي نظمتها وزارة الأوقاف.

سأخرج على المعاش قريبا.. التكريم تشريف لي بختام رحلتي الدعوية

وعلق «الجندي» في تصريح خاص لـ«الوطن»، على تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي له، قائلًا: «شكرًا سيادة الرئيس، وصلت رسالتك، وسنكون عند حسن ظنكم»، مؤكّداً أنَّ هذا التكريم يأتي قبل انتهاء رحلته الدعوية في وزارة الأوقاف، موضحًا: «سأخرج على المعاش خلال الأشهر المقبلة، وهذا التكريم تشريف لي في ختام رحلتي الدعوية بالأوقاف، لكنها لن تكون نهاية دعوتي بالكامل، بل اليوم بداية جديدة للدعوة».

تكريم الرئيس تكليف ببذل مزيد من الجهد لتجديد الحوار الديني

أضاف: «تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم هو تكليف أكثر منه تشريف، فهو تكليف ببذل مزيد من الجهد لتجديد الحوار الديني وتكليف للدعاة والأئمة بمزيد من الاهتمام بالخطاب الديني وتنوع مصادر المعرفة، والتكريم في مولد النبي المصطفى موعد مؤثر للغاية»، مجددًا شكره لرئيس الجمهورة.