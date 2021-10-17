تفاصيل محاولة اغتيال عضو لجنة المصالحة بالقنيطرة من قبل مجهولين بسوريا

أعلنت وسائل إعلام سورية عن محاولة اغتيال تعرّض لها عبد الله الشريدة، عضو لجنة المصالحة بالقنيطرة من قبل إرهابيين مجهولين اليوم الأحد، وذلك بعد وضع عبوة ناسفة داخل سيارته.

وتابعت وسائل الإعلام السورية، أن وحدات الهندسة بالجيش السوري قد فجرت العبوة عن بعد، دون وقوع أي أصابات أو خسائر بشرية.

نجاة عبد الله الشريدة من محاولة اغتياله

وأفادت صحيفة الوطن السورية، أن وحدات الهندسة فجرت عن بعد العبوة الناسفة التي كانت مزروعة بسيارة عضو مجلس محافظة القنيطرة، في بلدة قصيبة بريف القنيطرة الجنوبي، دون أي إصابات والاقتصار على الأضرار المادية فقط.

وأشارت صحيفة الوطن السورية، إلى أنها المحاولة الرابعة من نوعها لاغتيال «الشريدة» من قبل الإرهابيين.

شهدت القنيطرة سلسلة تفجيرات بعد سيطرة النظام السوري في 2018

و بعد سيطرة النظام السوري في 2018 شهدت القنيطرة سلسلة تفجيرات وعمليات قتل واغتيال، استهدفت شخصيات عسكرية من النظام ومقاتلين سابقين من «الجيش الحر»، فبحسب وكالة سانا، يونيو الماضي، انفجرت عبوة ناسفة كانت مزروعة داخل سيارة أحد المدنيين في بلدة الرفيد في ريف المحافظة الجنوبي، أدت إلى إصابته ونقله للمستشفى.

محاولات اغتيال عديدة من قبل إرهابيين مجهولين بسوريا

وفي أبريل الماضي شهدت سوريا عدة انفجارات أسفرت عن مقُتل طفلين وإصابة الثالث بجروح، بعد انفجار عبوة هدفت والدهما في بلدة سويسة بريف القنيطرة الأوسط، و قُتل أثنين آخرين، بعد انفجار عبوة ناسفة، كانت مزروعة بسيارة على طريق أم باطنة- نبع الصخر في القنيطرة، بالإضافة إلى قتل مدنيان من بينهما طفل قُتلا في قرية جُبا، بانفجار عبوة ناسفة بريف محافظة القنيطرة، في مارس الماضي، كما قتل عضو مجلس محافظة القنيطرة في مدينة البعث رضوان خالد الشمالي، بطلق ناري من قبل مجهولين، في فبراير الماضي.