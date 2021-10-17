رئيس الوزراء يشيد بجهود «العامة للاستثمار» في مد جسور التعاون مع البلدان الشقيقة

أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بدور الهيئة العامة للاستثمار في دفع جهود هذا القطاع الهام الذي يدعم الاقتصاد القومي ويوفر فرص العمل والتشغيل، مثمنا جهود الهيئة في مد جسور التعاون مع البلدان الشقيقة والصديقة بما يخدم تبادل الفرص الواعدة بمجال الاستثمار.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء مع المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لاستعراض عدد من ملفات العمل.

افتتاح مركز خدمات المستثمرين في الفيوم

ومن جانبه، لفت الرئيس التنفيذي للهيئة إلى افتتاح مركز خدمات المستثمرين في الفيوم، كأول مركز متكامل لهذا الهدف في المحافظة، والذي يقدم خدماته لأكثر من 2900 شركة قائمة بمحافظتي الفيوم وبني سويف تعمل في كافة القطاعات والأنشطة الاستثمارية المختلفة.

وأشار إلى أن الهيئة تلقت طلبات من عدد من الشركات لإنشاء مناطق حرة استثمارية تتولى الهيئة دراستها حالياً.

كما استعرض «عبد الوهاب»، نتائج لقاءاته مع بعض المستثمرين العمانيين لبحث طلباتهم للمشاركة في الاستثمار في القطاع الطبي، ميرا إلى لقائه مع رضا الصالح، رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان، والدكتور أحمد رضا، رئيس مجلس إدارة المستشفى العربي التخصصي، وأبدى المسئولون العمانيون الاهتمام بالاستثمار في مصر من خلال إنشاء مستشفى للعيون في العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة مقترحة 10 آلاف م2 وبتكلفة 10 ملايين دولار.

تدريب الكوادر الليبية

وعرض الرئيس التنفيذي للهيئة، أيضا، نتائج لقائه مع الدكتور جمال علي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة الليبية، مستعرضاً ما تناوله اللقاء من بحث سبل نقل خبرة الهيئة من خلال تدريب عدد من كوادر الجانب الليبي خاصة في قطاعات المناطق الحرة ومراكز خدمات المستثمرين وصياغة قانون الاستثمار، إلى جانب جهود تشجيع رجال الأعمال المصريين على الاستثمار في ليبيا بعد تحديد الجانب الليبي لعدد من القطاعات المستهدفة وكذا موافاة الهيئة بالفرص الاستثمارية المتاحة، مع عرض تجربة الهيئة وأبرز مستجدات الاقتصاد المصري وأهم تطورات مناخ الاستثمار والقوانين المحفزة.

وأوضح أن الزيارة المزمع القيام بها إلى دبي غداً، من المقرر أن تشهد اجتماعاً مع ثاني أحمد الزيودي وزير دولة الإمارات العربية المتحدة للتجارة الخارجية، مع لقاء فهد القرقاوي، رئيس الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار WAIPA، مشيرا إلى ترشيح الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتولي منصب نائب الرئيس بالرابطة.

وخلال الاجتماع، أشار الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أن عدد الموضوعات المعروضة على اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، خلال الفترة من 1 يونيو 2021 حتى 30 سبتمبر 2021، بلغ 82 موضوعاً، مضيفاً أنه تم الفصل في 71 موضوعاً بنسبة 87% من إجمالي الموضوعات المعروضة، وتأجيل نظر 11 موضوعاً لاستيفاء المستندات من الجهات الإدارية بنسبة 14%.