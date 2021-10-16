حريق منطقة الاستثمار بالإسماعيلية.. إصابات بالاختناق بين رجال الإطفاء

أصيب عدد من رجال الحماية المدينة باختناقات، خلال محاولات السيطرة على حريق ضخم اندلع في مصنع لصناعة البويات في منطقة الاستثمار بالإسماعيلية، وقالت مصادر بين رجال الإسعاف المشاركين في تأمين حادث حريق الإسماعيلية إن عددا من المصابين أجريت الإسعافات اللازمة لهم وخضعوالجلسات تنفس صناعي.

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30 سيارة إطفاء تشارك في السيطرة على حريق منطقة الاستثمار بالإسماعيلية

وشاركت أكثر من 30 سيارة حماية مدنية في محاولة السيطرة علي الحريق الذي شب في تمام السادسة مساء اليوم السبت.

واستدعت إدارة الحماية المدينة سيارات الإطفاء في مدينة الإسماعيلية ومراكز أبو صوير وفايد والقصاصين والقنطرة غرب وبعض السيارات من المحافظات المجاورة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية تلقت إخطارا يفيد باندلاع حريق هائل داخل محل ملابس بمنطقة الاستثمار، على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، دون توقف حركة المرور.

قوات الحماية المدنية تنتقل لموقع الحريق

وعلى الفور، توجهت قوات الحماية المدنية إلى مكان اندلاع الحريق، حيث تم الدفع بعدد من سيارات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف، وجرى فصل المرافق عن المكان، وفرض كردون أمني حفاظا على أرواح المارة.

وتجري حاليا أعمال السيطرة على الحريق وإخماده، وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة للوقوف على أسباب اندلاع الحريق.

رفع حالة الطوارئ في مستشفيات الإسماعيلية

وأعلنت مديرية الصحة في الإسماعيلية رفع حالة الطوارئ واستدعاء كافة الاطقم الطبية إلى المستشفى تحسبا لأي طوارئ.

وقالت المصادر إنه تم توفير كافة المستلزمات الطبية تكسبا لنقل اس مصابين من العاملين في منطقة استثمار الإسماعيلية أو الفرق المشاركة في عملية الإطفاء.