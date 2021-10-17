إغلاقات خضراء للبورصة المصرية بنهاية تعاملات أولى جلسات الأسبوع

اختتمت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم الأحد، 17 أكتوبر 2021، بأداء إيجابي لكل مؤشراتها، وذلك على الرغم من تراجع طفيف اعترى أداء بعض المؤشرات منذ منتصف الجلسة وحتى نهايتها؛ وهما مؤشرا «السبعيني» و«المئوي»، إلا أنَّ كل الإغلاقات جاءت خضراء.

«آي فاينانس» تنعش البورصة وتزيد رأس المال السوقي بـ 6 مليارات جنيه

كذلك، نجحت أولى جلسات الأسبوع بزيادة رأس المال السوقي للبورصة بقيمة تقدر بحوالي 6 مليارات جنيه، ليغلق رأس المال السوقي على ارتفاع عند 717,5 مليار جنيه، مدفوع بمشتريات المؤسسات المحلية والأجنبية بجانب الأخبار الإيجابية وتغطية الطرح العام لأسهم شركة «آي فاينانس» بنحو 61.4 مرة تقريباً.

أداء مؤشرات البورصة بنهاية تعاملات اليوم

أغلق مؤشر «إيجي إكس 30» تعاملاته اليوم بنسبة صعود 1.45% ليصل إلى مستوى 11,155.6 نقطة، فيما أنهى مؤشر «إيجي إكس 70» متساوي الأوزان تعاملاته بارتفاع بنسبة 0.11% ليستقر عند مستوى 2,639.5 نقطة، واختتم مؤشر EGX 100 متساوي الأوزان جلسة اليوم بصعود 0.47% ليصل عند 3,609.9 نقطة، كذلك أنهى مؤشر «EGX 50» تداولاته بنسبة ارتفاع 1.03% ليغلق عند مستوى 2,299.9 نقطة.

بلغ إجمالي قيمة التداول بالسوق الرئيسية، بدون صفقات، حوالي 1,255 مليار جنيه، بكمية تداول بلغت 353,62 مليون ورقة مالية، بنهاية التعاملات، وذلك بتنفيذ نحو 32,5 ألف صفقة، لعدد 194 شركة، حيث ارتفعت أسهم 74 شركة مقابل تراجعت 58 سهما، فيما لم يتغير اتجاه 62 سهما.

سيطر المصريون على 63% من التعاملات، فيما استحوذ المستثمرون الأجانب والعرب على 30.96 و6.04% على التوالي.

وبلغت الحصة السوقية للمؤسسات 71%، مقابل 28.99% للأفراد.

تداول أسهم «أميرالد» للتطوير والمشروعات بجلسة الغد الاثنين

كانت البورصة المصرية أعلنت اليوم، عن تنفيذ طرح شركة «أميرالد للتطوير وإدارة المشروعات» غداً الإثنين الموافق 18 أكتوبر 2021، وذلك دون التقيد بحدود سعرية أو آليات الإيقاف خلال جلسة الغد فقط، على أن يتم بدء التداول على أسهم الشركة خلال جلسة التداول التالية وفقاً لآليات السوق.

طرح «آي فاينانس» يعزز الثقة في سوق المال المصرية

تجدر الإشارة إلى صعود مؤشر البورصة الرئيسي إلى مستوى 11 ألف نقطة، تزامناً انتشار أخبار إيجابية عن سوق المال وتنفيذ أول طرح حكومي في برنامج الطروحات الحكومية منذ الإعلان عنه بنهاية 2016، والذي تم تأجيل تنفيذه عدة مرات لأسباب عدة؛ أهمها نقص السيولة والظروف الاقتصادية المحلية وأيضاً الدولية غير المواتية؛ خاصة بعد أزمة الوباء العالمي.

فيما انتهت الفترة المحددة لتسجيل أوامر البيع والشراء على الأسهم المصدرة لشركة "اي فاينانس" اليوم الأحد، لتعلن إدارة البورصة عن انتهاء الاكتتاب بعد وصول إجمالي كميات أوامر الشراء المبدئية، والمسجلة بسوق الصفقات الخاصة، إلى أكثر من 1,58 مليار سهم، وإتمام تغطية الطرح العام بالكامل، على أن تشهد جلسة الغد أولى جلسات التداول لأسهم الشركة.

الطرح العام لـ«آي فاينانس».. الأول منذ «المصرية للاتصالات»

ويُعد طرح «آي فاينانس» أول طرح لشركة حكومية بعد «المصرية للاتصالات»، كما تمت زيادة الحصة السوقية من «الشرقية للدخان» بطرح خاص في مارس 2019.

وتجدر الإشارة إلى إعلان برنامج الطروحات الحكومية في مصر في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المعلن عنه في نوفمبر 2016، والذي تبنت فيه الدولة خطة لإعادة الهيكلة واتباع سياسات اقتصادية ترشيدية كان من بينها طرح عدة شركات قطاع أعمال عام في البورصة.