البورصة المصرية تواصل صعودها في منتصف جلسة اليوم

واصلت مؤشرات البورصة المصرية صعودها بمنتصف تعاملات اليوم الأحد 17 أكتوبر 2021، ليسيطر اللون الأخضر على أداء أغلب الأسهم المتداولة، ويصعد رأس المال السوقي ليصل إلى 715,95 مليار جنيه، مدفوع بمشتريات المؤسسات المحلية والأجنبية مقابل مبيعات الأفراد.

أداء المؤشرات الرئيسية للبورصة بمنتصف التعاملات

واصل المؤشر الثلاثيني، EGX 30، صعوده بنسبة 0.8% ليصل إلى مستوى 11,084.99 نقطة، فيما ارتفع المؤشر السبعيني متساوي الأوزان EGX 70 EWI، بنسبة 0.85% ليتداول عند مستوى 2,659.08 نقطة، وصعد مؤشر EGX 100 متساوي الأوزان بنسبة 0.86% ليتداول عند 3,622.8 نقطة، كما قفز المؤشر الخمسيني EGX 50 بنسبة 1.08% ليصل إلى مستوى 2,299.7 نقطة.

أسهم 68 شركة ترتفع.. مقابل تراجع 23 سهما

وبلغ إجمالي قيمة التداول على الأسهم المقيدة حوالي 398,9 مليون جنيه بمنتصف تعاملات اليوم، عبر بيع وشراء 113,8 مليون سهم، بتنفيذ نحو 12,9 ألف عملية لعدد 173 شركة، حيث ارتفعت أسهم 68 شركة مقابل تراجعت 23 سهما، فيما لم يتغير اتجاه 82 سهما.

وسيطر المصريون على 81.22% من التعاملات، فيما استحوذ المستثمرون الأجانب والعرب على 9.89 و8.89% على التوالي، فيما بلغت الحصة السوقية للمؤسسات 81.18%، مقابل 18.81 للأفراد.

«فريد» يلتقي «القصير» لبحث سبل تطوير آليات بورصة السلع

وأعلنت إدارة البورصة اليوم، عن لقاء جمع بين السيد القصير، وزير الزراعة، والدكتور محمد فريد، رئيس البورصة، لبحث سبل تطوير آليات تداول عدد من السلع الاستراتيجية ببورصة السلع بشكل منظم، وفقاً لقوى السوق.

وتم الاتفاق على البدء بسلعتي الدواجن والبيض، على أن يتم استكمال المشاورات الخاصة بالمرحلة المقبلة ووضع آليات تطبيق تحقق أقصى استفادة ممكنة، في ضوء عملية التنسيق والتعاون بين كافة الأطراف ذات الصلة وبمشاركة اتحاد منتجي الدواجن.

يأتي ذلك في إطار جهود الطرفين؛ البورصة ووزارة الزراعة، لإتاحة السلع بأسعار تعكس تفاعل حقيقي لقوى العرض والطلب، وبما يضمن حماية حقوق كل من المنتج والمستهلك على حد سواء، وفي ظل توجيهات القيادة السياسية وجهود الحكومة في توفير غذاء صحي وآمن ومستدان بأسعار مناسبة.

ومن المتوقع أن تحقق عملية إدراج سلعتي «الدواجن» و«البيض» ببورصة السلع، شفافية عملية التسعير من خلال التداول ومتابعة الأسعار وتقليل الحلقات الوسيطة التي تؤدي لتقلبات الأسعار.