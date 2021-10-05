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رأس المال السوقي للبورصة المصرية يسجل زيادة قدرها 70 مليون جنيه

كتب:

منى صلاح
05:27 م | الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
قاعة التداول بالبورصة المصرية

قاعة التداول بالبورصة المصرية

اختتمت البورصة المصرية، جلسة تداول اليوم الثلاثاء 5 أكتوبر 2021، بتباين في أداء المؤشرات الرئيسية، وسط أحجام تداول ضعيف، ليغلق رأس المال السوقي عند 697,379 مليار جنيه، مسجلاً زيادة بمقدار 70 مليون جنيه.

صعود المؤشر الرئيسي للبورصة وسط إغلاقات حمراء للمؤشرات

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX 30، بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 10,432 نقطة، فيما أنهى المؤشر السبعيني متساوى الأوزان «ايجي إكس» تعاملاته متراجعاً بنسبة 0.58%، ليصل إلى مستوى 10,432.6 نقطة، وكذلك هبط مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 2,272.1 نقطة.

فيما أنهى مؤشر النيل تعاملاته عند مستوى 4,557.06 نقطة، وأغلق مؤشر «EGX100 EWI» عند مستوى 3,602.7 نقطة، ليتراجع بنسبة 0.3%.

وبلغ إجمالي قيمة التداول بالسوق الرئيسي 812,9 مليون جنيه، عبر بيع وشراء 262,5 مليون ورقة مالية، لعدد 192 شركة، بتنفيذ 35,5 ألف صفقة، لترتفع أسهم 48 شركة مقابل انخفاض أسهم 87 شركة، فيما لم يتغير اتجاه 57 سهما.

المصريون يسيطرون على التعاملات بنسبة 87%

وسيطر المصريون على 87.06% من إجمالي التعاملات، فيما استحوذ الأجانب والعرب على 12.05% و0.89% من التعاملات على التوالي، بينما بلغ نصيب المؤسسات 91.42% من التعاملات، مقابل 8.57% للأفراد.

وارتفعت مؤشرات 4 قطاعات، وهي «الاتصالات» و«الطاقة» و«الموارد الأساسية» و«الخدمات المالية غير المصرفية»، فيما تراجعت مؤشرات بقية القطاعات.

وجاء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مقدمة القطاعات التي شهدت ارتفاعاً، بنسبة صعود 0.91%، يليه قطاع «الطاقة» بنسبة 0.67% و«الموارد الأساسية» بنسبة 0.61%، و0.25% لقطاع «الخدمات المالية غير المصرفية».

فيما سجل قطاع «السياحة والترفيه» أكثر القطاعات تراجعاً بنسبة هبوط 1.83%، يليه قطاع «مواد البناء» بنسبة تراجع 1.67%، و«الخدمات التعليمية» بنسبة 1.38%.

يجدر الإشارة إلى وصول أحجام تداول البورصة المصرية 2 مليار جنيه خلال الشهر الماضي، فيما اتسمت بالضعف بداية من أكتوبر الجاري.

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