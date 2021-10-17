مصطفى محمد يقود جالاتا سراي للفوز على قونيا سبور بالدوري التركي «فيديو»

قاد مصطفى محمد، مهاجم المنتخب المصري، وفريق جالاتا سراي التركي، فريقه للفوز على قونيا سبور، في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة التاسعة من عمر الدوري التركي، ليواصل فريق مصطفى محمد تحقيقه الانتصارات بالفوز في المباراة الثالثة على التوالي.

ولعب مصطفى محمد المباراة بشكل أساسي، للمباراة الثانية على التوالي، وذلك بعد تألقه في المباراة الماضية أمام ريزاسبور، وتسجيله هدفين في الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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