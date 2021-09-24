وائل جمعة عن استدعاء مصطفى محمد للمنتخب: «مفيش تقرير يؤكد إساءته»

قال وائل جمعة، مدير منتخب مصر، لا يوجد تقرير يؤكد إساءة مصطفى محمد لاعب جالطة سراي التركي ومنتخب مصر، إلى الكابتن حسام البدري المدير الفني السابق لمنتخب مصر، كما أن اتحاد الكرة المصري، لم يتخذ أي عقوبة تجاه اللاعب، موضحا أنه استدعاه للمنتخب لمواجهتي منتخب ليبيا القادمتين بتصفيات كأس العالم قطر 2022، قائلا: «بعد المباراة مكنشي في إدانة لمصطفى، ولا حد عارف أصلا اللي عمله مصطفى، ده كان موجه لمنين في الجهاز الفني، هاتلي واحد يأكد ويثبت أنه كان موجه لشخص معين»، مع الاعتراف الكامل بأن اللاعب أخطأ في هذا التصرف وما بدر منه.

مدير المنتخب: صلاح والنني سيشاركان مع مصر أمام ليبيا

وقال «جمعة»، خلال مداخلة هاتفية، مساء اليوم، مع برنامج «يحدث في مصر»، المذاع على شاشة mbc مصر، إن مواجهة ليبيا المقبلة، ستشهد مشاركة محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، ومحمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي، مع منتخب مصر.

وأوضح مدير منتخب مصر، إن مباراتي ليبيا تعتبر مصيريتان بالنسبة للمنتخب المصري، مؤكدا أن المنتخب المصري لا يمللك رفاهية التفريط في أي من نقاطهما، حتى نقتنص صدارة المجموعة.

وائل جمعة: مواجهتي ليبيا مصيريتان لمصر ونأمل في الصدارة

وأضاف أن المنتخب الليبي يلعب بروح وعزيمة عالية، موضحا أن المشاكل التي مرت بها دولة ليبيا في الفترة الماضية، أثرت بإيجابية على أداء اللاعبين، الذين يأدون بشكل حماسي للغاية، واعدا في الوقت ذاته، أن المنتخب المصري سيواجه المنتخب الليبي بروح عالية ومرتفعة للغاية لنستطيع تحقيق الفوز في المبارتين.

ويأتي المنتخب المصري في وصافة مجموعته بتصفيات كأس العالم قطر 2022، بعدما جمع 4 نقاط من مباراتين، حقق بإحداهما الفوز وكان على حساب المنتخب أنجولا، وتعادل إيجابي مع منتخب الجابون.