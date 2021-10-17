كل ما تريد معرفته عن عودة رحلات الحج والعمرة: التصريح إلكتروني

توافد أعداد كبيرة من المصلين والمعتمرين على المسجد الحرام، اليوم، بعد الموافقة على عودة رحلات الحج والعمرة وتخفيف الإجراءات الاحترازية، وإلغاء التباعد الاجتماعي، والسماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في المسجد الحرام، وأخذ التصاريح اللازمة من خلال استخدام تطبيق «اعتمرنا» أو «توكلنا» لأخذ مواعيد الصلاة أو لأداء مناسك العمرة.

عودة رحلات الحج والعمرة

ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية «واس»، أكد مساعد الرئيس العام المكلف وكيل شؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد، الجاهزية التامة لاستقبال المعتمرين والمصلين في المسجد الحرام، بكامل الطاقة الاستيعابية في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية، حيث جندت الرئاسة بمختلف وكالاتها في المسجد الحرام كامل طاقاتها البشرية والآلية لتنفيذ خطة العودة الكاملة، من خلال منظومة متكاملة من الإمكانيات والخدمات التي تسخرها للمحافظة على سلامة قاصدي المسجد الحرام وتسهيل مناسكهم وعباداتهم في أجواء روحانية وآمنة ومطمئنة.

ووجه المحيميد بضرورة التقيد والالتزام من جميع القاصدين بما ورد في بيان وزارة الداخلية السعودية من تعليمات، من خلال الالتزام بارتداء الكمامة في جميع الأوقات داخل المسجد الحرام، وحجز المواعيد للعمرة والصلاة من خلال التطبيقات الإلكترونية الرسمية، مؤكدًا على عموم العاملين بالمسجد الحرام تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتقيد بجميع التعليمات والتوجيهات الصادرة من الجهات المعنية بمكافحة فيروس كورونا المستجد وإنفاذها، لضمان سلامة الجميع.

وكان المهندس هشام سعيد، وكيل وزارة الحج والعمرة بالسعودية، قال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج «اليوم»، عبر قناة dmc، إنّ المواطنين الذين يرغبون في الحج أو العمرة وحصلوا على لقاحات غير معتمدة في المملكة يجب عليهم أن يحصلوا على جرعة ثالثة تنشيطية من اللقاحات المعتمدة.

ويمكن للراغبين في الاستفادة من خدمات تطبيق «اعتمرنا»، تحميله من هنـــا لـIOS، وللأندرويد من هنــــا.

كما يمكن تحميل تطبيق توكلنا لمستخدمي الأندرويد من هنـــــــا، ولمستخدمي الـIOS من هنــــــــا.

وإذا كان لديك حساب «أبشر»، قم تسجيل مستخدم جديد وإدخال المعلومات المطلوبة، بعد ذلك سيصلك رمز التحقق على جوالك المسجّل في أبشر لتفعيل الحساب، قم بتحديد مكان إقامتك على الخريطة بشكل دقيق وأجب عن الأسئلة الصحية، بعد ذلك حدد التابعين والمكفولين الموجودين في نفس مكان إقامتك (عائلة، عمال منزليون).

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