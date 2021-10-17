رئيس الوزراء يجتمع مع لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا كتب: محمد مجدي 06:26 م | الأحد 17 أكتوبر 2021 مدبولي بدأ منذ قليل اجتماع لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. وسنوافيكم بالتفاصيل بعد قليل،، اقرأ المزيد: مدبولي: حظر التعيينات والترقيات بالحكومة 6 أشهر ضمن «ترشيد الإنفاق» مدبولي: نقدم تقريرا شهريا للرئيس عن «مواجهة التعديات» على الأراضي مدبولي: قريبا لن نسمح بدخول أي موظف لم يُطعم ضد كورونا مدبولي يوجه المحافظين بتشديد الرقابة على الأسواق لمنع التلاعب بالأسعار بدء اجتماع مجلس المحافظين برئاسة «مدبولي» مدبولي مجلس الوزراء كورونا فيروس كورونا