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رئيس الوزراء يجتمع مع لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا

كتب:

محمد مجدي
06:26 م | الأحد 17 أكتوبر 2021
مدبولي

مدبولي

بدأ منذ قليل اجتماع لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وسنوافيكم بالتفاصيل بعد قليل،،

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