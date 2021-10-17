«البترول»: نسعى لتحسين نوعية البنزين في مصر.. ولا صحة لإلغاء بنزين 80

قال المهندس حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إن ما كُتب عن إلغاء «بنزين 80» هو غير دقيق على الإطلاق، لأن جمعية البترول المصرية عقدت ندوة، اليوم الأحد، بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، تحدث خلالها عن التحديات التي واجهت قطاع البترول في الفترة الماضية، وأهم ما أنجز خلال الفترة الماضية، وتحدث عن حزمة من المشروعات، بعضها انتهى بالفعل، وبعضها في مرحلة التشغيل، وجزء آخر ما زال في مرحلة التنفيذ.

نوعية رديئة من البنزين

وأضاف «عبدالعزيز»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، اليوم الأحد، أن الوزير تحدث عن وجود فرصة لإنتاج بنزين وسولار عالي الجودة متوافق مع المواصفات العالمية، وهذا في إطار استراتيجية الوزارة لتحسين نوعية البنزين، وإنتاج بنزين ذي جودة، وتحدث عن التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود، مؤكدًا: «كلنا عارفين إن بنزين 80 هو أردأ أنواع البنزين، وهو موجود بالفعل، ومصر هي الدولة الوحيدة التي تستخدمه، وهو غير صالح للسيارات الجديدة التي تُصنع حاليًا ويسبب مشكلات لمحركات السيارات».

لا حديث عن إلغاء بنزين 80

وتعليقا على إمكانية إلغاء «بنزين 80» فعليًا، قال المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية: «لما نوصل لقدرات إنتاجية لبنزين ذا جودة عالية، متوافقة بيئيًا، وساعتها لكل حادث حديث، ولكن إحنا بنقول عايزين ننتج نوعيات من البنزين عالي الجودة، وعندنا غاز طبيعي يستخدم كوقود للسيارات يليق بالبيئة، ولكن لم نتعرض لإلغاء بنزين 80، ولكن بنقول إنه لا يُستخدم عالميًا».

وكشف أن الكثير من السيارات القديمة تستخدم هذا النوع من البنزين، ولكن السيارات الحديثة لا تستخدمه، ونتحدث فقط عن جهود الوزارة لإنتاج بنزين عالي الجودة من أجل مصلحة المواطن ومحركات السيارات.