وزير البترول: نتجه لإلغاء بنزين 80 قريبا

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إنّ الوزارة تتجه لإلغاء التعامل ببنزين 80 قريبا، حيث يعد أقل أنواع البنزين كفاءة.

العالم ينظر لبنزين 80 كنوع من التأخر في مواكبة العصر

وأضاف الملا، خلال ندوة لجمعية البترول المصرية، أنّ الدول في الخارج تنظر إلى بنزين 80 كنوع من التأخر في مواكبة العصر والتخلف عن باقي الدول، فلا يوجد في الوقت الحالي أي دول تستخدم بنزين 80 كوقود.

تحقيق العديد فيما يخص البنزين في 2023

وتابع وزير البترول، أنّ العام 2023 يشهد تحقيق العديد فيما يخص البنزين، وفق خطة الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، من خلال تصنيع البنزين في مصر بدلا من استيراده من الخارج.

وأوضح الملا، أنّ شحنات البوتاجاز كانت تتوقف في البحر بوقت سابق، بسبب وجود نوات، ما يتسبب في عدم وصول البوتاجاز إلى مصر بسبب التقلبات الجوية، ويتسبب في قلة البوتاجاز وزيادة الأزمة، كما كان يتأخر بشكل كبير عن مناطق الصعيد.