3 أسباب وراء وقف إنتاج بنزين 80.. أقل كفاءة

يستعرض «الوطن» الأسباب الرئيسية وراء وقف إنتاج بنزين 80 إذ أعلن وزير البترول، صباح اليوم، اتجاه الوزارة وقف إنتاج بنزين 80. والذي يُعد من اقل أنواع البنزين التي يتم انتاجها كفاءة، حيث إن نسبة الأوكتان به ضئيلة مقارنة مع البنزين 92 و95، وهو ما جعل العديد من الدول تقوم بوقف إنتاج بنزين 80.

وتعمل وزارة البترول والثروة المعدنية في الوقت الحالي على زيادة إنتاج البنزين محلي الصنع، بدلًا من الاستيراد من الخارج، وحين تحقيق ذلك سيتم النظر في استمرار إنتاج بنزين 80، ودراسة وقف إنتاج بنزين 80 في المستقبل.

إنتاج وتصنيع بنزين ذو جودة عالية سبب وقف إنتاج بنزين 80

منذ عدة سنوات طرحت العديد من الأفكار حول وقف إنتاج بنزين 80، إلا إنها لم تنفذ حتى الآن ولم يتم اتخاذ أي إجراءات في ذلك، وهو ما أكد عليه وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا خلال حديث اليوم، لافتًا إلى إنه في حين الوصول إلي معدلات إنتاج وتصنيع بنزين ذو جودة عالية، يمكن في ذلك الوقت الاتجاه نحو دراسة وقف إنتاج بنزين 80 لاعتباره أقل أنواع البنزين في مصر من حيث الجودة والأوكتان ودرجة النقاء.

موقف «البترول» من إنتاج بنزين 80

لفت وزير البترول، إلى أنه عندما تصل الدولة الي القدرات المطلوبة وإنتاج نوعيات جيدة ومحسنة من البنزين في الوقت المقبل، سننظر في استمرار أو وقف إنتاج بنزين 80، لافتًا إلى أنه لا توجد دولة حتى الآن تستخدم بنزين 80 لمواصفاته غير الجيدة.

تطوير مصافى التكرير

تسعى وزارة البترول والثروة المعدنية، لتطوير مصافي التكرير، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار فى عام 2023 والتي تتضمن 7 مشروعات، وفق الخطة الاستراتيجية للوزارة.

وقررت لجنة التسعير التلقائي، رفع أسعار البنزين من الجمعة الـ9 من الشهر الجاري، بنسبة تصل لـ 3%، عن النسبة المُحددة في يوليو الماضي، إذ أعلنت اللجنة عن رفع سعر بنزين 80 بقيمة 25 قرشًا وأصبح اليوم بـ7 بدلًا من 6.75 جنيهًا.