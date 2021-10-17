«تنشيط السياحة» تبحث مع الجانب الإيطالي سبل استعادة الحركة

عقد ماجد أبو سديرة، رئيس الإدارة المركزية للسياحة الخارجية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، على مدار اليومين الماضيين، عدداً من اللقاءات المهنية لبحث سبل استعادة الحركة السياحية الوافدة من السوق الإيطالية لمصر، وذلك على هامش مشاركة وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في فعاليات مؤتمر ومعرض TTG ريمني السياحي والذي انعقد في مدينة ريمني الإيطالية من 13 وحتى 15 أكتوبر الجاري.

والتقى أبو سديرة مع رئيسة اتحاد شركات السياحة الإيطالية الذي يضم في عضويته آلاف الشركات السياحية العاملة في السوق الإيطالية والتي لها دور كبير في دفع الحركة السياحية الإيطالية.

أبوسديرة: مصر مستعدة لاستقبال السائحين الإيطاليين

وخلال اللقاء، استعرض ماجد أبو سديرة الوضع السياحي المصري والإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها الحكومة المصرية، مؤكدا على استعداد مصر وترحيبها باستقبال السائحين الإيطاليين في ظل قرار عودة الطيران من المطارات الإيطالية إلى كل من مدن شرم الشيخ ومرسى علم.

وتحدث عن منتج السياحة الثقافية الذي يعد أحد أهم المنتجات السياحية التي يتميز بها المقصد السياحي المصري، وخاصة في ظل جهود الدولة المصرية لدمجه مع منتج السياحة الشاطئية والترفيهية والتي جاء من بينها ربط مدن وادي النيل بالمدن السياحية الساحلية في منتج جديد عن طريق استحداث خطوط طيران داخلي تربط بين شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وأبو سمبل.

ومن جانبها، أشارت رئيسة الاتحاد الإيطالي إلى أهمية المقصد السياحي المصري بالنسبة للسائح الإيطالي، مؤكدة أن الاتحاد لن يدخر جهداً نحو الترويج لكل المقاصد السياحية المصرية ودفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من إيطاليا.

كما التقى عددا من رؤساء ومسؤولي شركات الطيران العاملة في السوق الإيطالية، حيث تمت مناقشة الأنشطة الترويجية التي من المقرر تنفيذها خلال الفترة المقبلة وإمكانية زيادة عدد رحلات الطيران التي يتم تنظيمها إلى المحافظات السياحية.

جدير بالذكر أن مصر تشارك في معرض TTG ريمني السياحي هذا العام بجناح مساحته 96 مترا مربعا والذي يعتبر من أهم المعارض السياحية الدولية في السوق السياحية الإيطالية.