السياحة تنهي تطوير «بني حسن» الأثرية بالمنيا.. وتتيح ممرات لذوي الهمم

أنهت وزارة السياحة والآثار، أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير خدمات الزائرين بمنطقة بني حسن الأثرية بمحافظة المنيا، بالتعاون مع المعهد الهولندي الفلمكني وجمعية الفكر العمراني (مجاورة) وبتمويل من السفارة الهولندية بالقاهرة، وذلك في إطار خطة الوزارة لتطوير الخدمات المقدمة للزائرين المصريين والأجانب بمختلف المتاحف والمواقع الأثرية، بما يعمل على تحسين تجربة الزيارة لديهم وتشجيعهم لتكرار الزيارة مرة أخرى.

تحديد مسار الزيارة للمنطقة الأثرية وإعداد خريطة للموقع

وأوضحت إيمان زيدان، المشرف العام على تطوير الخدمات بالمواقع الأثرية والمتاحف، بحسب بيان عن وزارة السياحة والآثار، أنّ أعمال المرحلة الثانية من المشروع تضمنت تحديد مسار الزيارة للمنطقة الأثرية وإعداد خريطة للموقع، ووضع عدد من اللوحات الإرشادية والتفسيرية تتضمن المعلومات التاريخية للتعريف بأهمية الموقع، والمقابر المفتوحة للزيارة مزودة بالرمز الكودي QR code للحصول على مزيد من المعلومات أو للاطلاع عليها بشكل رقمي.

إتاحة الموقع لذوي الهمم

ولفتت إلى إتاحة الموقع لذوي الهمم، حيث جرى إعداد ممرات تسمح بسهولة الحركة ولوحات إرشادية مكتوبة بطريقة برايل، وتوفير مقاعد لراحة الزائرين وسلات للقمامة تعمل بنظام فصل القمامة، حرصا على تشجيع إعادة التدوير والحفاظ على البيئة المحيطة، وإحلال دورات المياه المتنقلة بأخرى جديدة.

توفير منطقة ترفيهية خدمية اجتماعية لجميع أفراد الأسرة في منطقة بني حسن الأثرية

من جانبه، أضاف الدكتور باسم إبراهيم، مدير عام الخدمات السياحية في المواقع الأثرية والمتاحف، أنّه جرى أيضا توفير منطقة ترفيهية خدمية اجتماعية لجميع أفراد الأسرة، ما يعمل على ربط الأسر المصرية خاصة الأطفال بالموقع الأثري وحضارة أجدادهم.

وأوضحت أنّ المرحلة الأولي من المشروع بدأت في عام 2018، وتضمنت تدريب عدد من مفتشي الآثار وأمناء المتاحف على مبادئ خطط إدارة المواقع الأثرية والمتاحف على يد خبراء تقنيين، وجرى الانتهاء من كتاب عن أساسيات إدارة المواقع الأثرية ونشره باللغتين العربية والإنجليزية.

وتعد منطقة آثار بني حسن الأثرية واحدة من أهم المناطق الأثرية بمحافظة المنيا، إذ تحتوي على عدد كبير من المقابر المنحوتة في الصخر، منها 4 مقابر مفتوحة للزيارة ذات نقوش ملونة خلابة، تظهر بهم الرسوم الجدارية لمناظر الحياة اليومية والعسكرية، والترفيهية كالألعاب الرياضية والرقصات الإيقاعية والصيد.

ومحافظة المنيا تعد بموقعها المميز على نهر النيل، إحدى أهم محافظات صعيد مصر الشاهدة على تاريخها بمختلف عصورها، حيث تحتضن عدد من المناطق الأثرية والمزارات السياحية، ومنها آثار تل العمارنة وتونة الجبل والأشمونيين والبهنسا ومتحف ملوي.