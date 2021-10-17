عضو بالنواب يتقدم بطلب لإقامة أنفاق بين أحياء الطور بجنوب سيناء

تقدم حميد سليمان أبو بريك، عضو مجلس النواب بمحافظة جنوب سيناء، باقتراح إلى المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، يطالب فيه بإنشاء 3 أنفاق لربط أحياء مدينة الطور ببعضها، قائلا: «إن الأنفاق لربط أحياء الزهراء والنصر بالطور القديمة».

وأضاف «أبو بريك» في تصريحات لـ«الوطن»، جامعة الملك سلمان بدأت تعمل هذا العام في الطور، وتحولت الطور إلى عاصمة حقيقية بعد التطوير الذي شهدته في الفترة الأخيرة، وأحياء الزهراء والنصر يعيش بهما ما يقرب من 10 آلاف مواطن، خاصة بعدما تعرض له كوبري المشاة بالطور.

سقوط كوبري مشاة الطور ومصرع ثلاثة

تابع «أبو بريك»: «مدينة الطور شهدت حادثا مأساويا الأسبوع الماضي حيث فقدت ثلاثة من أبناء المحافظة إثر سقوط جزء من كوبري المشاة على سيارة نقل كانت تحمل حفارًا»، مؤكدًا الكوبري المنهار كان لا يستخدم كثيرا لعدة أسباب أولا أنه مرتفع على كبار السن ولا يستطيعون الصعود عليه، ثانيًا يحتاج إلى إنارة وعمل حواجز حديدية.

وأكمل: «أن الأنفاق بالنسبة للمواطن أفضل من كباري المشاة ولذا تقدمت باقتراح برغبة إلى مجلس النواب لإنشاء ثلاث كباري تربط بين أحياء الطور الجديدة «النصر والزهراء والطور القديمة».

لجنة فنية لإزالة كوبري المشاة

من ناحيته، قال النائب السيد عوض، عن جنوب سيناء، إنه التقى الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة عقب حادث كوبري الطور الذي أسفر عن مصرع 3 سائقين وإصابة رابع، وتقدم أمين سر لجنة النقل والمواصلات باقتراح لإزالة الجزء الباقي من الكوبري خاصة أن هناك مقترحا لتوسيع الطريق الرابط بين كمين الساحل وكمين الوادي.

وتابع: «المقترح سوف يتم دراسته تمهيدا لإزالة الجزء الباقي من الكوبري».