جنوب سيناء بلا وفيات كورونا للأسبوع الثاني.. وتسجيل إصابة واحدة جديدة

كشف مصدر بمحافظة جنوب سيناء عن عداد إصابات ووفيات كورونا بالمحافظة، موضحًا أن حالات الوفاة منذ انتشار الوباء حتى اليوم 81 حالة فقط وهو أقل معدل على مستوى محافظات مصر، مما يؤكد زيادة حالات التعافي وقلة أعداد الإصابات.

جنوب سيناء «صفر» حالات وفيات بكورونا للأسبوع الثاني على التوالي

وأضاف المصدر - الذي رفض ذكر اسمه - عدم تسجيل أي حالات وفيات بالفيروس للأسبوع الثاني على التوالي بالمحافظة، مؤكدًا تسجيل إصابة واحد فقط، ليصل إجمالي الإصابات بها منذ بدء انتشار الفيروس إلى 1371 إصابة، وحالات الشفاء 1248 حالة.

وتابع المصدر: «إجمالي المصابين تحت الملاحظة 29 حالة فقط، وجرى سحب عينات من ما يقرب 33110 عينة، السلبي منها 19416 عينة، أما الإيجابي 1364 حالة».

تطعيم كل العاملين في السياحة والقطاع الحكومي

من ناحيته، قال اللواء أيمن الشريف السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء في تصريحات لـ«الوطن»: «إجمالي الحالات التي حصلت على لقاح كورونا بلغ نحو 153 ألف مواطن، القطاع السياحي أعلى القطاعات وحصل معظم العاملين بالسياحة على الجرعة الأولى والثانية بنسبة 100%».

وتابع: «جميع العاملين في التربية والتعليم بالمحافظة حصلوا على اللقاح بنسبة 99% والباقي حالات ممنوع حصولها على اللقاح في الوقت الحالي»، مؤكدًا أن جميع العاملين في القطاع الحكومي في الديوان العام ومجالس المدن والمديريات حصلوا على اللقاح بنسبة 100% سواء جرعة أو ثانية وجرى تطبيق قرار دخول الموظف مكان عمله إلا بعد التأكد من حصوله على اللقاح سواء جرعة أولى أو الثانية.

استمرار الندوات التثقيفية لمواجهة الفيروس

من جانبه، قال اللواء عارف عبد العزيز رئيس مدينة دهب في تصريحات لـ«الوطن»: «هناك ندوات جرى عقدها في كل الجهات بالمدينة لتوعية المواطنين بأساليب الوقاية من الفيروس»، مضيفا أنه تفقد المدارس في الأسبوع الأول من بدء العام الدراسي للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل كل مدرسة.

وأشاد بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة التي تطبق كافة الإجراءات الاحترازية داخل المدارس ولا تسمح بدخول الطلاب أو المعلمين دون كمامة.