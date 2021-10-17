أحمد عمر هاشم بعد تكريم الرئيس له: أصبح علينا رسالة مضاعفة

قال الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، اليوم، إن كلمة الرئيس في احتفالية المولد النبوي الشريف، بها رسائل مهمة لجميع الدعاة والمؤسسات الدينية، والذين أصبح عليهم عبئا ورسالة مضاعفة في هذه الآونة من أجل تصحيح المفاهيم المغلوطة التي حاول البعض إلصاقها بالإسلام.

وتابع «هاشم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، والمذاع على قناة الحياة الفضائية، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، يجب أن نساهم في بناء الوعي، ونبذل أقصى ما في وسعنا، وهذا دورنا، ويجب أن تتفاعل معنا كل وسائل الإعلام لننطلق إلى المنهج الوسطي.

الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

وتعليقًا على تكريمه من الرئيس السيسي، قال إن اليوم من الأيام التاريخية؛ أولًا لأنه ذكرى الاحتفال بميلاد أشرف إنسان في الوجود، وهو النبي صلَّ الله عليه وسلم، ثانيا تكريم الرئيس له بذكر اسمه في بداية كلمته، ثم تكريمه له، متابعا: «هذا الرئيس سيفتح الله عليه وينصره في ميادين الكفاح في مصر والعالم العربي».

تكريم أحمد عمر هاشم

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كرم اليوم، الدكتور أحمد عمر هاشم، خلال الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.