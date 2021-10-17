موافقة حزبية على بدء محادثات رسمية لتشكيل الحكومة الألمانية

بعد نحو شهر من إعلان نتائج الانتخابات العامة الألمانية، منح حزب الخضر الألماني موافقته اليوم الأحد، على بدء محادثات رسمية بشأن تشكيل حكومة ائتلافية جديدة من شأنها تسريع خروج البلاد من استخدام الطاقة التي تعمل بالفحم والتوسع في الطاقة المتجددة في ألمانيا.

ووقع مؤتمر للحزب المعني بالبيئة على توصية المفاوضين بإجراء محادثات بشأن تشكيل حكومة يقودها أولاف شولتس من الحزب الاشتراكي الديمقراطي من يسار الوسط.

إجراء محادثات تشكيل الحكومة الألمانية بقيادة أولاف شولتس

سيكون الديموقراطيون الأحرار المؤيدون للأعمال التجارية، والذين عادة ما يتحالفون مع يمين الوسط، هم الشريك الثالث للائتلاف، ومن المتوقع أن تمنح قيادتهم موافقتها غدا الاثنين وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

وقال الزعيم المشارك روبرت هابيك، إن الائتلاف المقترح ربما يمثل فوزًا كبيرًا للخضر ولألمانيا، وأضاف أنه في الحكومة القادمة، يمكن للخضر تحمل المزيد من المسؤولية في بلدنا أكثر من أي وقت مضى - سنكون بمثابة محركات للتحولات الكبرى.

اتفاق مبدئي يدعو ألمانيا لوقف استخدام وقود الفحم

يدعو اتفاق مبدئي بعد محادثات استكشافية أولية ألمانيا إلى تسريع وقف استخدام وقود الفحم، والذي من المقرر أن يجرى بحلول عام 2038، وبشكل مثالي في 2030.

ويعد هذا أحد مطالب الخضر الرئيسية، كما تعهد الحزب بالإسراع بوتيرة توسع ألمانيا بشكل كبير في توليد الطاقة المتجددة.

ظهر بعض الانتقادات من نشطاء مناخ بأن الخطط الحالية ليست كافية، ولكن لم تجرى مناقشة ذلك في اجتماع يوم الأحد.

يقول الشركاء المحتملون إنهم لن يرفعوا الضرائب، وهو أمر أراد الاشتراكيون الديمقراطيون والخضر فرضه على أصحاب الدخل الأعلى وعارضه الديمقراطيون الأحرار، لكنهم قالوا إنهم سيسهلون الاستثمار في مكافحة تغير المناخ وتعزيز الرقمنة.

ومن المتوقع أن تكون تفاصيل كيفية تمويل الائتلاف لخططه مسألة محورية في المحادثات المقبلة.

يأمل «شولتس» أن تتشكل حكومته الجديدة، التي ستحول كتلة الاتحاد المنتهية ولايتها التابعة للمستشارة أنجيلا ميركل إلى مقاعد المعارضة، بحلول عيد الميلاد.

وفاز حزب الاشتراكيين الديمقراطيين بقيادة شولتس بفارق ضئيل عن كتلة الاتحاد في انتخابات 26 سبتمبر في ألمانيا، وحل حزب الخضر في المركز الثالث والديمقراطيون الأحرار في المركز الرابع.