10 معلومات عن «الصويفيي» المسافر للسعودية بـ«موتوسيكل».. ذهب لأداء العمرة

في حدث طريف لم يتكرر كثيرا، بدأ شاب مصري يُدعى هيثم الصويفيي، والبالغ من العمر 20 عامًا، رحلة من مصر إلى المملكة العربية السعودية، بدراجة نارية، وذلك في 25 أكتوبر الماضي، وما هي إلا أيام قليلة حتى يتمكن من تحقيق حلمه والوصول للمملكة لأداء مناسك العمرة.

ويستعرض «الوطن»، في السطور التالية، 10 معلومات عن هيثم الصويفيي:

1ـ يبلغ من العمر 20 عاما.

2ـ من أبناء محافظة الإسكندرية.

3ـ سافر هيثم برعاية الاتحاد المصري للدراجات.

4ـ بدأ رحلته متجهاً للملكة العربية السعودية في 25 أكتوبر 2021.

5ـ اصطحب مجموعة من أصدقائه لتهوين تعب السفر عليه.

6ـ هذه هي الرحلة الأولى لهيثم بالدراجة النارية خارج مصر.

7ـ يؤدي هيثم مناسك العمرة بعد وصوله للمملكة.

8ـ شغوف بالسفر ويحب المغامرة.

9ـ زار هيثم محافظات مصر كلها بالدراجة النارية.

10- جمع قصص من كل محافظة زارها.

شاروخان قنا

وليس غريباً على الشباب المصري مثل هذه المغامرة فهناك شاب يدعى سمير عدلي وملقب بـ«شاروخان قنا»، فاجأ الجميع منذ أيام بأنه يجري 30 كيلو يوميا استعدادا لرحلته من قنا إلى القاهرة.

وقال سمير عدلي، الحاصل على الحزام الأسود في الكاراتيه، والبالغ من العمر 38 عاما، إنه يقوم بتدريبات لرفع اللياقة البدنية استعداد لرحلته من قنا إلى القاهرة من خلال تدريبات في الصباح والمساء بالسير مسافة قدرها 15 كيلو في كل فترة، فضلا عن تمارين الضغط الخاصة برفع قدرات جسده لتحمل السير لمسافات طويلة، لافتا إلى أنه يتناول طعاما صحيا.