«شاروخان قنا»: رحلتي إلى القاهرة «سيرا على الأقدام» في يناير

يستعد الكابتن «سمير عدلي محمد»، ابن نجع «الشيخ»، بقرية فاو بحري بمركز دشنا، شمال محافظة قنا، والمعروف إعلاميا بـ«شاروخان قنا»، للقيام برحلة من قنا إلى القاهرة سيرا على الأقدام، ما تطلب تدريبات يومية وممارسة الجري على طريق «القاهرة- أسوان»، الزراعي أمام القرية.

«شاروخان» قنا يتحدث اللغة الهندية بطلاقة

وقال «سمير عدلي»، الملقب بشاروخان قنا، إنه يتحدث اللغة الهندية بطلاقه لحفظه مشاهد أفلام الممثل «شاروخان الهندي وأميتاب باتشان»، كما يقوم بتمثيل حركاتهم، لافتا إلى أنه ينوي القيام برحلة من قنا إلى القاهرة خلال الشتاء سيرا على الأقدام، ويقوم بالتدريبات اللازمة حتى يتمكن من استكمال الرحلة دون اجهاد لجسده.

«شاروخان قنا»: يناير المقبل انطلاق رحلتي

وتابع أنه خلال يناير المقبل سيكون جاهز للقيام بالرحلة التي ستكون هي الأولى من نوعها من خلال السفر مترجلا قاطعا مسافة نحو 700 كيلو، لافتا إلى أن الامكانيات حتى الآن بسيطة وأنه يعمل على توفير كل الوسائل لتنفيذ الرحلة بمساعدة داعمه ابن قريته «صالح رسلان»، المحامي.

وأكد اتقانه النطق باللغة الهندية شفويا، لأنه أمي لا يجيد القراءة والكتابة، موضحا أن حبه لأبطال تلك الأفلام مثل شاروخان الهندي وأميتاب بتشان جعله يعشقهما ويحفظ تفاصيل المشاهد حتى اللغة، موضحا أنه حصل على الحزام الأسود في الكاراتيه 2005، ويعمل في بيع الخضار والسلع لتوفير نفقات المعيشة من خلال تروسيكل.

وفي تأكيد لما قاله قامت «الوطن»، باختبار اللغة الهندية لديه على مترجم جوجل الصوتي وترجمها إلى اللغة العربية، كدليل على اتقانه اللغة الهندية شفهيا وليس كتابة.