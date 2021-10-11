شاروخان قنا يجري 30 كيلو يوميا استعدادا لرحلة «قنا - القاهرة»

تدريبات صباحية ومسائية، يقوم بتنفيذها «سمير عدلي محمد»، المعروف إعلاميا بـ«شاروخان قنا»، لرفع لياقته البدنية ضمن استعداداته للقيام برحلة من قنا إلى القاهرة سيرا على الأقدام في الشتاء المقبل، فضلا عن اتباعه نظام غذائي معين، وأصبح «شاروخان قنا»، حديث مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، لما أثاره من جدل حول تحدثه باللغة الهندية التي حفظ بعض كلماتها من خلال مشاهدة الأفلام الهندية، ورد على كل المشككين في قدراته بفيديوهات أثبت فيها تحدثه اللغة الهندية.

شاروخان قنا ينفذ تدريبات قاسية للقيام برحلته من قنا إلى القاهرة

وقال سمير عدلي، الحاصل على الحزام الأسود في الكاراتيه، 38 عاما، إنه يقوم بتدريبات لرفع اللياقة البدنية استعداد لرحلته من قنا إلى القاهرة من خلال تدريبات في الصباح والمساء بالسير مسافة قدرها 15كيلو في كل فترة، فضلا عن تمارين الضغط الخاصة برفع قدرات جسده لتحمل السير لمسافات طويلة، لافتا إلى أنه يتناول طعاما صحيا.

شاروخان قنا يتحدث الهندية رغم عدم تعلمه

وأكد «شاروخان قنا»، أن يجيد التحدث باللغة الهندية رغم أنه لا يجيد القراءة والكتابة، ولكن من كثرة مشاهدة الأفلام الهندية منذ سن الصغر حفظ بعض العبارات والمشاهد بكل تفاصيلها.

شاروخان قنا .. أطالب التضامن بالنظر إلي

وطالب سمير عدلي، يعمل بائعا متجولا على تروسيكل، التضامن الاجتماعي بإعادة معاش تكافل وكرامة الذي جرى إيقافه منذ أشهر، كما طالب وزير الشباب والرياضة ومحافظ قنا بدعمه في رحلته من قنا إلى القاهرة.