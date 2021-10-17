أحمد عمر هاشم يُشيد بالسيسي: رئيس متواضع جدا ويحب العلم والعلماء

أشاد الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، بتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي له خلال احتفالية المولد النبوي الشريف، إذ قال «الرئيس في تكريمه لي، وتحياته لي كان يكرم جميع العلماء، وهذا دليل على صدقه في حب العلم والعلماء، ندعو الله أن يبارك فيه، وأن يحفظه، ويديم عليه نعمة التوفيق، لكي يخرج بمصر إلى أفق وعالم حضاري رائع، ينتفع به العباد والبلاد بإذن الله».

أحمد عمر هاشم يكشف مدى تواضع الرئيس السيسي

وأضاف «هاشم»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، مع الإعلامي سيد علي، الذي يُعرض على شاشة «الحدث اليوم»، أنه «من شدة تواضع الرئيس أنه جاءني وأنا جالس، ورفض وقوفي، وقام بالعمل على الشد من أذري، لأنه يعلم بأن الرسالة التي نقوم بها سنسأل عنها أمام الله عز وجل، كما أن اليوم كان من أيامنا التاريخية الرائعة التي لا تنسى حيث كان احتفالا بذكرى المولد النبوي».

الله سينصر السيسي في ميادين الكفاح والنضال

وأشار عضو هيئة كبار العلماء، إلى أنه كان للرئيس عبدالفتاح السيسي موقف كريم باحتفاله بالعلماء من خلال تقديم الأوسمة، كما أنه سعد بتكريم الرئيس السيسي له، معربا عن تفاؤله بأن الله سينصر الرئيس السيسي في ميادين الكفاح والنضال من أجل رفعة مصر والوطن العربي، معلقا: «نبادل الرئيس السيسي حبا بحب»، كما أن رسالة الرئيس السيسي اليوم حول قضية الوعي مهمة جدا.

وأردف أنه على رجال وعلماء الدين عبء تصحيح المفاهيم المغلوطة والتي يتم ربطها بالإسلام، مشددا على ضرورة مواجهة الفكر بالفكر ويجب أن نقيم الحجة بالحجة.