التصريح بدفن عجوز وشاب لقيا مصرعهما بسبب انهيار سقف.. وثالث غرق في بنها

أمرت النيابة العامة ببنها بالتصريح بدفن 3 أشخاص بينهم عجوز لقوا مصرعهم بسبب انهيار سقف منزل معروش بالخشب في قرية شبلنجة وغرق شاب في كفر طحلة مركز بنها وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

تفاصيل انهيار سقف منزل معروش بالخشب بشبلنجة

في قرية شبلنجة مركز بنها تلقت الأجهزة الامنية، إخطارًا يفيد بانهيار سقف بالقرية وانتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف وتبين وفاة عجوز وشاب وإصابة 3 أشخاص آخرين.

وبالمعاينة تبين أن المنزل مكون من طابقين الأرضي من الطوب والخرسانة والثاني معروش بالبوص والأخشاب فحدث تهدم لسقف الثاني على السكان دون انهيار للمنزل.

كشفت المعاينة أن المنزل داخل الكتلة السكنية القديمة بقرية شبلنجة، وأن سقف الدور الثاني هو الذي حدث به الانهيار نتيجة الأحمال الزائدة، ولم يحدث أي تداعيات للمنازل المجاورة من أي تصدعات.

وأسفر الحادث عن وفاة عجوز وشاب وإصابة 3 آخرين وجرى نقلهم إلى المستشفى وتولت النيابة التحقيق.

مصرع طالب غرقا في مياه النيل بكفر طحلة

وفي قرية كفر طحلة مركز بنها تلقت أجهزة أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها يفيد غرق طالب ثانوي بمياه نهر النيل بقرية كفر طحلة دائرة المرك.

انتقلت قوة أمنية وقوات الإنقاذ النهري وجرى انتشال الجثة، وتحرر محضر بالواقعة وأمرت النيابة بالتصريح بدفن الجثة عقب مناظرة الطب الشرعي.

تفاصيل ضبط مستشفى خاص مخالف بشبرا

وفي حي شرق شبرا تمكنت أجهزة الحي ضبط مستشفى خاص بدائرة الحي مخالف للاشتراطات البيئية وعدم الالتزام بالاحتياطات والتدابير المنصوص عليها بقوانين البيئة، وعدم التخلص الآمن للمخلفات الطبية خلال حملة مكبرة للتفتيش والرقابة على المنشآت الطبية، التي أسفرت عن ضبط مستشفى خاص ومخالفة للاشتراطات البيئية وعدم الالتزام بالاحتياطات والتدابير المنصوص عليها بقوانين البيئة، وعدم التخلص الآمن للمخلفات الطبية.

كما تمكنت الحملة من ضبط مخزن لبيع أسطوانات الأكسجين دون تراخيص أو تصاريح من وزارة البيئة أو الصحة لمزاولة النشاط مع عدم تواجد مستندات لصلاحية أو مصدر الأكسجين، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.