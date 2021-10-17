رئيس المحكمة الدستورية: المرأة أثبتت جدارتها في القضاء

قال المستشار سيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، اليوم، إن المرأة المصرية أثبتت جدارتها في القضاء؛ فقبل أن تعين قاضية في مجلس الدولة وعضوا في النيابة العامة، شغلت منصب قاضي جنائي وابتدائي ومنازعات شخصية، ومن هنا آن للمرأة المصرية أن تزهو بنفسها بعد أن أعمل الرئيس السيسي الاستحقاق الدستورية لها، وأن تفتخر أمام نساء العالم بأنها تجلس على منصة القضاء بجميع فروعه.

تعيين المرأة في مجلس الدولة سجله التاريخ للسيسي

وأضاف «مرعي»، خلال حوار ببرنامج «الصدى»، المذاع على شاشة extra news، وتقدمه الإعلامية رانيا هاشم، أن قرار تفعيل العنصر النسائي في التعيين بمجلس الدولة والنيابة العامة، سجله التاريخ للرئيس السيسي بأنه الذي أعمل الاستحقاق الدستوري للمرأة المصرية، وأصر على أن تأخذ المرأة حقها الدستوري الذي نص عليه الدستور، وبذلك تساوت المرأة مع الرجل في تولي منصب القضاء.

وواصل: «وفي المحكمة الدستورية العليا من فترة قريبة لا تتجاوز 6 أشهر أو أكثر عينت امرأة نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا هي الدكتورة فاطمة الرزاز، والتي كانت تشغل قبل ذلك وظيفة عميد كلية الحقوق جامعة حلوان».

الرئيس لا يتدخل في القضاء ولا يمسه

وأكد أن مسلك الرئيس السيسي يؤكد احترامه لاستقلالية القضاء وعدم التدخل في شؤونه، وحديثه عن استقلالية القضاء أبهر الجميع، متابعا: «رغم أننا على يقين بأن الرئيس لا يتدخل في القضاء ولا يمسه، أعلن الرئيس السيسي ذلك بقاعدة وبقول موجز يشبه القاعدة الدستورية والحكم الدستوري».