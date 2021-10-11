رئيس المحكمة الدستورية: حرب أكتوبر معجزة غيرت النظريات العسكرية

قال المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن السادس من أكتوبر ملحمة تاريخية للقوات المسلحة، لم يشهد العالم كله مثلها، ووقتها واجهت القوات المسلحة تحديات كبرى، إلا أن عزيمة رجالها الصلبة نجحت في تجاوز هذه التحديات.

تعديل نظريات عسكرية بسبب حرب أكتوبر

وأضاف مرعي خلال لقاء خاص مع القناة الأولى، أن القوات المسلحة خاضت معركة وقف التاريخ أمامها منبهرا، لدرجة أن تاريخ العلوم العسكرية عدل كثيرا من نظرياتها، بعد أن رأت ملحمة أكتوبر والأسود المصريين وما يفعلونه.

العالم كله وقف ينظر بانبهار إلى الجنود والقادة العسكريين المصريين

وتابع رئيس المحكمة الدستورية العليا: «وقف العالم كله ينظر إلى الجنود المصريين وإلى القادة العسكريين المصريين بانبهار وإعجاب واندهاش، حيث إنهم فعلوا معجزة في مواجهة التحديات الكبرى.

وأوضح سعيد مرعي أنه تزامنا مع الاحتفال بالقوات المسلحة المصرية، تم الاحتفال بالعدالة أيضا، بشكل علمي، وهو أن تتحقق العدالة لكل مواطن مصري يلجأ إلى القضاء، إذ إن القضاء المصري حريص كل الحرص على تحقيق الترضية القضائية للمواطن المصري.

وفي وقت سابق، أكد المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن المحكمة تحتل المرتبة الثالثة أو الرابعة عالميا من حيث القوة، كما أن مصر تعتبر أول دولة عربية تقوم بتطبيق نظام الرقابة على دستورية القوانين واللوائح عن طريق المحكمة الدستورية.